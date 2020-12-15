15 декабря мир отмечает День приручения уличных фонарей, День света и световых технологий, День Заменгофа, Международный день чая.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День работников суда, в США – День кекса, День кошачьих пастухов, в Нидерландах – День королевства, в Греции – День памяти жертв “Греческой операции” НКВД.

Этот день в истории:

1699 – Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисление от “сотворения мира” введен юлианский календарь; отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января.

1915 – в американской газете New York Times выходит статья о геноциде армян в Османской империи.

1917 – в Кишиневе провозглашено Молдавскую Демократическую Республику.

1932 – ЦК КП (б) У утвердил перечень 82 районов Украины, куда прекращалось поступления промышленных и продовольственных товаров за срыв планов хлебозаготовок (начало Голодомора) в Днепропетровской области – 27, в Черниговской – 8, в Одесской – 15, в Харьковской – 22, в Донецкой – 10 районов.

1932 – В. Молотов и Сталин запретили осуществления украинизации на Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии, ЦЧО, чтобы исключить проникновение высланных “буржуазно-националистических элементов” в украинизированные районы, предписывают перевести украинские газеты и издания на русский язык.

1934 – в Киеве, в подвалах НКВД УССР (позже Октябрьский дворец), по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 “членов” вымышленного чекистами “Объединение украинских националистов”, среди которых – украинские писатели Дмитрий Фальковский, Григорий Косынка Кость Ураган, Алексей Влызько, Иван Крушельницкий.

1939 – В Атланте состоялась премьера фильма с участием актеров Вивьен Ли и Гейбл “Унесенные ветром” по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл. Лента побила все рекорды кассовых сборов и в следующем году получила 9 “Оскаров”.

1961 – суд в Иерусалиме приговорил бывшего оберштурмбаннфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, который руководил “окончательным решением еврейского вопроса”, к смертной казни.

1964 – В Канаде принят государственный флаг с кленовым листом.

1970 – впервые осуществлена ​​посадка космического аппарата с Земли на другую планету (межпланетная станция “Венера-7”).

2000 – В Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС.

2018 – восстановлена ​​автокефальная поместная Православная церковь Украины.

Какой сегодня церковный праздник:

Православной Церкви 15 декабря чествуют память пророка Аввакума. Предки у святого просили сон для детей.

Что сегодня нельзя делать:

Не желательно вспоминать плохое прошлое, плакаты и грустить. Лучше рассчитаться с долгами.

Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия и Сергея.