Сегодня, 15 июня, в мире отмечают День мотоциклиста, Международный день прогулки, Всемирный день ветра, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Великобритании сегодня празднуют День пива, в США – День американского гражданства, День омара, День фотографии природы, в Италии – День инженера, в Коста-Рике – День посадки деревьев, в Дании – День национального флага, на Бермудских островах – День национальных героев, в Кыргызстане – День работника противопожарной службы, в Армении – День государственного флага, в Азербайджане – День национального спасения, в Южной Корее – День сельского хозяйства.

Памятные даты 15 июня

В 1502 году Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

В 1752 году Бенджамин Франклин провел эксперимент с воздушным змеем и доказал электрическую природу молнии.

В 1844 году Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины.

В 1851 году молочник Джекоб Фуссель в Балтиморе, США, основал первую в мире фабрику по производству мороженого.

В 1869 году Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

В 1896 году произошло подводное землетрясение близ Санрику, Япония. Жертвами цунами стали 27 тысяч человек.

В 1911 году в США была основана компания Computing-Tabulating-Recording Company, известная сегодня как IBM.

В 1954 году был учрежден союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА.

Приметы на 15 июня

В Петровку день как год.

Кто в Петровку сена не косит, тот зимой и у собак есть просит.

Июнь для тех зеленится, кто работать не ленится.

Когда июнь медовый – год не слишком хлебовый.

Что сегодня нельзя делать

В этот день можно убирать и работать, но шить и прясть запрещено.

Нельзя купаться в открытых водоемах, стирать и полоскать белье.

Церковный праздник

15 июня 2020 года начинается Петров пост или, Петровка. Первый день этого поста приходится на первый после Троицы понедельник. Это самый короткий пост у христиан.

Продлится он до 11 июля.

Сегодня православная церковь чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского.

15 июня именины Именины у Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана.