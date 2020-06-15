Об этом рассказывают #Буквы.
В Великобритании сегодня празднуют День пива, в США – День американского гражданства, День омара, День фотографии природы, в Италии – День инженера, в Коста-Рике – День посадки деревьев, в Дании – День национального флага, на Бермудских островах – День национальных героев, в Кыргызстане – День работника противопожарной службы, в Армении – День государственного флага, в Азербайджане – День национального спасения, в Южной Корее – День сельского хозяйства.
Памятные даты 15 июня
В 1502 году Христофор Колумб открыл остров Мартиника.
В 1752 году Бенджамин Франклин провел эксперимент с воздушным змеем и доказал электрическую природу молнии.
В 1844 году Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины.
В 1851 году молочник Джекоб Фуссель в Балтиморе, США, основал первую в мире фабрику по производству мороженого.
В 1869 году Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.
В 1896 году произошло подводное землетрясение близ Санрику, Япония. Жертвами цунами стали 27 тысяч человек.
В 1911 году в США была основана компания Computing-Tabulating-Recording Company, известная сегодня как IBM.
В 1954 году был учрежден союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА.
Приметы на 15 июня
В Петровку день как год.
Кто в Петровку сена не косит, тот зимой и у собак есть просит.
Июнь для тех зеленится, кто работать не ленится.
Когда июнь медовый – год не слишком хлебовый.
Что сегодня нельзя делать
В этот день можно убирать и работать, но шить и прясть запрещено.
Нельзя купаться в открытых водоемах, стирать и полоскать белье.
Церковный праздник
15 июня 2020 года начинается Петров пост или, Петровка. Первый день этого поста приходится на первый после Троицы понедельник. Это самый короткий пост у христиан.
Продлится он до 11 июля.
Сегодня православная церковь чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского.
15 июня именины Именины у Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана.