Об этом в ходе внеочередного заседания Правительства заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.
Он сделал акцент на том, что речь идет об открытии пунктов пропусков в аэропортах, что дает право иностранным гражданам пересекать украинскую государственную границу.
“С целью восстановления с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении”, – заявил Абрамович.
Решение было принято с доработкой в один день.
Представитель Мининфраструктуры пояснил, что решение позволяет открыть пункты пропусков во всех аэропортах, которые были закрыты в связи с эпидемией коронавируса.
Вместе с этим, Кабмин утвердил новые критерии для пересечения украинской границы иностранцами.
Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.
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