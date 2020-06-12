15 июня в Украине откроют пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты на время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом в ходе внеочередного заседания Правительства заявил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Он сделал акцент на том, что речь идет об открытии пунктов пропусков в аэропортах, что дает право иностранным гражданам пересекать украинскую государственную границу.

“С целью восстановления с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении”, – заявил Абрамович.

Решение было принято с доработкой в один день.

Представитель Мининфраструктуры пояснил, что решение позволяет открыть пункты пропусков во всех аэропортах, которые были закрыты в связи с эпидемией коронавируса.

Вместе с этим, Кабмин утвердил новые критерии для пересечения украинской границы иностранцами.

Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.