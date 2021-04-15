Сьогодні, 15 квітня, у світі відзначають Міжнародний день культури.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1450 — французи завершили відвоювання Нормандії.

1874 — невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

1912 — в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер “Титанік”.

1919 — у Росії почалося створення системи концентраційних таборів.

1923 — почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету.

1940 — у Москві СРСР і Японська імперія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.

1943 — союзники створили об’єднане командування морськими операціями в Середземному морі.

1951 — у Лондоні вперше пройшов конкурс “Міс Всесвіт”.

1955 — у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі “Макдональдс”.

1979 — найбільш руйнівний землетрус у Чорногорії, тодішній частині Югославії.

1993 — президент Туркменістану С.Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.

1994 — Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.

2000 — на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти.

Яке сьогодні церковне свято:

15 квітня православні християни вшановують пам’ять преподобного Тита чудотворця.

Прикмети погоди:

Якщо сьогодні дощова погода, то літо буде спекотним.

Якщо на небі сині хмари, то день буде дощ.

Якщо ніч тепла, таким і літо буде.

День ангела відзначають: Полікарп, Григорій, Анастас, Юхим, Тит, Сава, Микита, Федора.