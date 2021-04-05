Ассоциация юристов Украины приглашает к участию в V Конференции по ІТ-праву, которая состоится 15 апреля 2021 года онлайн.

Когда: 15 апреля, 10:00-17:00. Где: онлайн. Регистрация: по ссылке.

Уже который год подряд событие собирает лидеров из ведущих компаний, деятельность которых связана с использованием информационных технологий, практикующих юристов и всех заинтересованніх в развитии сегмента ІТ, а также представителей профильных ассоциаций. Это традиционное пространство для обмена успешными кейсами. Поскольку в этом году мероприятие будет проходить онлайн, присоединиться к трансляции смогут участники из любого уголка страны.

Среди ключевых тем для обсуждения: кибербезопасность, инфраструктура для развития IT-индустрии, ключевые аспекты в текущей деятельности ІТ-бизнеса и свобода в интернете.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.

Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна.