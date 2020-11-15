Об этом рассказывают #Буквы.
Памятные даты
1492 – Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы.
1837 – была опубликована система стенографии.
1881 – патент на воздухоплавательный снаряд получил Александр Можайский.
1884 – В Берлине открылась Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, ставшая одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки.
1887 – Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.
1889 – В Бразилии в результате военного переворота свергнут императора Педру II. Страна стала республикой.
1904 – запатентованная бритва со сменными лезвиями.
1919 – по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выехали с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре.
1920 – в Женеве состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной 1919
1934 – В СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.
1946 – Введена в учебный процесс новый, приближенный к российскому, украинское правописание, одобренный 8 мая 1945 постановлением Совета Министров УССР.
1957 – состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144.
1960 – в море вышла первый американская подводная лодка класса типа “Джордж Вашингтон” с ядерными ракетами на борту.
1971 – Intel выпустила первый микропроцессор Intel 4004.
2001 – в Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами.
Которое сегодня церковный праздник
15 ноября почитается память пророка Аввакума, который является восьмым из 12 апостолов. Этот день посвящен огня. В домах топили печи, у которых грелись все члены семьи.
Народные приметы
- Что в этот день попросишь – то вскоре и сбудется.
- Если до мероприятия попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился, – жить станет легче и хлопот будет меньше.
- Одежда, купленный 15 ноября, долго прослужит. Но если он будет слишком дешевым – толку от него не будет никакой.
- Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.
- Бездорожье на дорогах – тепло продлится до начала декабря.
- Снегири кричат - к морозам.
- Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.
- Небо тучами затянуто – к оттепели.
- Облака против ветра плывут – к снегопаду.
Что нельзя делать 15 ноября
Не едьте в дальний путь, лучше провести день дома с друзьями и близкими.
Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана и Кузьмы.