15 ноября мир отмечает День шоколадного кекса, Всемирный день вторичной переработки, Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, День писателя в заключении и Всемирный день гипнородив.

Об этом рассказывают #Буквы.

Памятные даты

1492 – Христофор Колумб впервые описал табак, который употребляли индейцы.

1837 – была опубликована система стенографии.

1881 – патент на воздухоплавательный снаряд получил Александр Можайский.

1884 – В Берлине открылась Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, ставшая одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки.

1887 – Карл Гесснер запатентовал цинковую батарейку.

1889 – В Бразилии в результате военного переворота свергнут императора Педру II. Страна стала республикой.

1904 – запатентованная бритва со сменными лезвиями.

1919 – по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выехали с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре.

1920 – в Женеве состоялось первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной 1919

1934 – В СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.

1946 – Введена в учебный процесс новый, приближенный к российскому, украинское правописание, одобренный 8 мая 1945 постановлением Совета Министров УССР.

1957 – состоялся первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144.

1960 – в море вышла первый американская подводная лодка класса типа “Джордж Вашингтон” с ядерными ракетами на борту.

1971 – Intel выпустила первый микропроцессор Intel 4004.

2001 – в Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами.

Которое сегодня церковный праздник

15 ноября почитается память пророка Аввакума, который является восьмым из 12 апостолов. Этот день посвящен огня. В домах топили печи, у которых грелись все члены семьи.

Народные приметы

Что в этот день попросишь – то вскоре и сбудется.

Если до мероприятия попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился, – жить станет легче и хлопот будет меньше.

Одежда, купленный 15 ноября, долго прослужит. Но если он будет слишком дешевым – толку от него не будет никакой.

Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.

Бездорожье на дорогах – тепло продлится до начала декабря.

Снегири кричат ​​- к морозам.

Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.

Небо тучами затянуто – к оттепели.

Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Что нельзя делать 15 ноября

Не едьте в дальний путь, лучше провести день дома с друзьями и близкими.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана и Кузьмы.