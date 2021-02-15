Сегодня, 15 февраля, в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств, а также Сретение Господне. В мире - Всемирный день онкобольного ребенка.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

399 до н. е. – Сократа приговорили к смертной казни.

1574 – во Львове Иван Федоров издал первую печатную книгу – “Апостол”.

1919 – Украинская Национальная Рада приняла закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

1922 – Ґульельмо Маркони начал регулярную трансляцию радиопередач с Эссекса (Англия).

1931 – вышел первый фильм о Дракуле.

1946 – официально объявлено о создании ENIAC – первого электронного компьютера в мире.

1949 – докладная военного прокурора войск МВД Украинского округа Г. Кошарского 1-м секретарю ЦК КП (б) У Н. Хрущеву о “грубое нарушение законности” т. Н. спецгрупп МГБ с указанием конкретных примеров избиения, изнасилования, грабежи крестьян.

1969 – Роберт Эдвардс с Физиологической лаборатории Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

1989 – завершен вывод “ограниченного контингента советских войск” с территории Афганистана (начат 15 мая 1988).

1989 – в Киеве образовали “Инициативный комитет восстановления Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине”.

Какой церковный праздник:

Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господне.

Народные приметы:

Если в этот день оттепель – весна будет ранней и теплой; холод – весна холодная; выпадет снег – к затяжной, дождливой весны.

Снег метет – будет поздняя весна.

Что нельзя делать:

Нельзя заниматься тяжелой работой;

Не стоит путешествовать ехать в дальний путь;

Нельзя класть деньги на кухонный стол – потому прогоните удачу из дома.

Запрещено грустить в этот день.

Именины у Василия.