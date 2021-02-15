Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
399 до н. е. – Сократа приговорили к смертной казни.
1574 – во Львове Иван Федоров издал первую печатную книгу – “Апостол”.
1919 – Украинская Национальная Рада приняла закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.
1922 – Ґульельмо Маркони начал регулярную трансляцию радиопередач с Эссекса (Англия).
1931 – вышел первый фильм о Дракуле.
1946 – официально объявлено о создании ENIAC – первого электронного компьютера в мире.
1949 – докладная военного прокурора войск МВД Украинского округа Г. Кошарского 1-м секретарю ЦК КП (б) У Н. Хрущеву о “грубое нарушение законности” т. Н. спецгрупп МГБ с указанием конкретных примеров избиения, изнасилования, грабежи крестьян.
1969 – Роберт Эдвардс с Физиологической лаборатории Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.
1989 – завершен вывод “ограниченного контингента советских войск” с территории Афганистана (начат 15 мая 1988).
1989 – в Киеве образовали “Инициативный комитет восстановления Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине”.
Какой церковный праздник:
Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господне.
Народные приметы:
Если в этот день оттепель – весна будет ранней и теплой; холод – весна холодная; выпадет снег – к затяжной, дождливой весны.
Снег метет – будет поздняя весна.
Что нельзя делать:
Нельзя заниматься тяжелой работой;
Не стоит путешествовать ехать в дальний путь;
Нельзя класть деньги на кухонный стол – потому прогоните удачу из дома.
Запрещено грустить в этот день.
Именины у Василия.