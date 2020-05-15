15 мая в мире отмечают Международный день семей, Международный день защиты климата, День отказника от военной службы по убеждениям совести – это далеко не все праздники, которые празднуют сегодня в Украине и в мире.

#Буквы собрали факты о праздниках 15 мая.

В Австрии и Парагвае 15 мая отмечают День независимости. В Колумбии, Мексике и Южной Корее сегодня День учителя. Во всем мире сегодня День исчезающих видов, праздник, который отмечают в третью пятницу мая. В Армении сегодня День семьи. В Иране – День персидского языка. В Японии 15 мая Аой-мацури, или фестиваль мальвы.

Международный день семей (International Day of Families)

Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи.

Праздник отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года.

“Семьи во всем мире меняются, и по мере увеличения числа неполных семей уменьшается их состав. В настоящее время в состав 65% всех семей входят либо пары, проживающие с детьми какого-либо возраста (38%), либо пары, проживающие с детьми и семьей расширенного состава, например, бабушками и дедушками (27%). Доля домохозяйств с одним родителем составляет 8% от всего числа семей и в основном состоит из женщин с детьми (84%). Уменьшение числа расширенных семей и увеличение числа семей с одним родителем делает особенно актуальной проблему социальной защиты”, – отметили в ООН.

Международный день защиты климата (International Day of Climate)

Этот праздник учрежден ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата.

Во всем мире его отмечают ежегодно 15 мая.

Учреждение праздника стало своего рода ответом на призыв метеорологов защищать климат, как важный ресурс, который влияет на благосостояние многих поколений. В этот день важно не только говорить о проблемах климата, но также указывать на пути и перспективы их решения.

Первое такое обсуждение климатических проблем состоялось в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Женейро (Earth Summit). Тогда представители более чем 180 стран мира подписали Конвенцию ООН по изменениям климата. В этом документе прописаны общие принципы стран, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не угрожает климатической системе планеты.

В декабре 2007 года, на Бали (Индонезия) состоялась еще одна конференция ООН, на которой представители более 190 стран подписали международный договор, которым призывали торгово-промышленный сектор минимизировал эмиссию углекислого газа.

Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести (The International Conscientious Objectors’ Day)

Этот праздник был учрежден в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.

15 мая 1997 года Бундестаг, федеральный парламент ФРГ, издал резолюцию о реабилитации тех, кого военное правосудие нацистской Германии преследовало за отказ от военной службы по убеждениям и за дезертирство.

В отличие от военного времени, на сегодняшний день в большинстве европейских стран право на отказ от военной службы и замена ее на альтернативную гражданскую службу является конституционной нормой.

Отказ от военной службы трактуется как элемент права на свободу мысли, совести и вероисповедания, гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Европейской конвенцией о защите прав и основных свобод человека.

Церковные праздники 15 мая

В народе 15 мая отмечается Борис и Глеб Сеятели, а также Соловьиный праздник. С этого дня начинали сажать огурцы, тыкву и продолжали засеивать поля: “Борис и Глеб сеют хлеб”.

Приметы 15 мая

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи – значит, скоро лето.

Если соловья услышать раньше кукушки – все лето пройдет счастливо.

В этот день нельзя идти на рыбалку и пересаживать комнатные цветы.

Плохая примета – давать деньги в долг.

Если восход ясный – будет лето дождливое.

Соловей всю ночь поет – на следующий день будет солнце.

На Бориса и Глеба ясный закат – к засушливому лету.

Если в Барыш день купец хорошую выручку имеет – весь год в делах везение ждет.

Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.

В этот день нельзя рубить деревья – это принесет несчастье.

15 мая: этот день в истории

1252 — Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу “Ad extirpanda”, разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

1851 — Проведена первая железная дорога, соединяющая Нью-Йорк и Великие озера.

1905 — Основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

1928 — в мультфильме Plane Crazy впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он еще не имел голоса и мало походил на себя будущего.

1940 — В США в продаже появились нейлоновые чулки.

1990 — Принята программа возвращения крымских татар в Крым.

Именинники 15 мая

1845 – Илья Мечников, русский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат (1908).

1848 – Виктор Васнецов, русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты (“Три богатыря”, “Аленушка”, “Царь Иван Грозный”).

1873 – Павел Скоропадский, украинский военный и политический деятель, гетман Украины (в 1918).

1891 – Михаил Булгаков, русский писатель, драматург (“Белая гвардия”, “Мастер и Маргарита”), театральный режиссер.

1953 — Майк Олдфилд, английский рок-музыкант, мультиинструменталист.

1987 — Энди Маррей, британский теннисист, олимпийский чемпион (2012), победитель US Open (2012).

Поздравления с днем ангела в этот день принимают Нина, Тамара, Макар.