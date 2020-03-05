Организация подтвердила свои амбиции, анонсировав 9 международных чемпионатов по смешанным единоборствам ММА “ELITE MMA” в 2020 году в Украине, первый из которых состоится в Киеве ровно через месяц, 4 апреля в HC Hall. Также события пройдут в Каменец-Подольском, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

“Мы часто себя спрашивали: как нам развивать смешанные единоборства в Украине? Что делать с ребятами, которые уже достигли успеха и которые хотят развиваться и продвигаться как профессиональные спортсмены? Для этого теперь будем проводить ряд турниров по всей Украине. Делать это совместно с другими национальными федерациями боевых искусств, с которыми нас объединяет долгая история. Мы открыты для продуктивного сотрудничества, которое позволит из замечательных спортсменов делать звезд. Будем рады видеть ваших спортсменов на наших соревнованиях и наши спортсмены будут выступать в ваших проектах”, – отметил Президент “ELITE MMA PRO” Дмитрий Христюк, обращаясь к представителям 15-ти национальных федераций и всех присутствующих на мероприятии.

“ELITE MMA PRO” полностью готова к проведению чемпионатов. Организация имеет четкую стратегию развития, представила официальную форму и пояса в трех категориях: “ELITE MMA UA”, “ELITE MMA INTERNATIONAL” и “ELITE MMA PRO”, за которые будут соревноваться лучшие спортсмены национальных, международных уровней и профессионалы соответственно.

“Этот проект, который мы сегодня создали, очень важен. На сегодня наша федерация входит в пятерку лучших команд и федераций мира. У нас – большой потенциал. Мы имеем своих чемпионов и звезд. Любительская лига является той движущей силой, которая готовит к любительским соревнованиям, чемпионатам Европы и мира. Наша промоутерская компания, которую мы сегодня представляем, будет следующим шагом, который даст толчок для профессиональных спортсменов. Я уверен, что через несколько лет мы сможем гордиться нашими спортсменами и наблюдать за ними на главных площадках мира. Это толчок к профессиональному спорту”, – отметил почетный президент и председатель попечительского совета Федерации, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

Спортивное сообщество Украины положительно отреагировало на создание нового промоушена. На официальной презентации был подписан генеральный договор о сотрудничестве с президентом Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины Олегом Рожкевичем, “ELITE MMA PRO” получила исключительное законное право на проведение национальных и международных соревнований по ММА в Украине.

15 национальных федераций Украины по различным видам единоборств заключили меморандумы о сотрудничестве с “ELITE MMA PRO”: Национальная федерация смешанных единоборств ММА, Федерация боевого самбо Украины, Федерация кикбоксинга Украины, Федерация “Козацький Двобій” Украины, Профессиональная лига кикбоксинга Украины, Федерация комбат дзю-дзюцу Украины, Украинская федерация хортинга, Профессиональная лига смешанных единоборств МMA PRO, Всеукраинская федерация фри-файта и контактных единоборств, Федерация грепплинга Украины, Федерация понкратиона Украины, Федерация таэквон-до ИТФ Украины, Федерация самбо Украины, Всеукраинская лига смешанных единоборств Реал Файт промоушн, “Лига мастеров Украины”, Профессиональная лига ММА GCFC и Федерация профессионального боевого самбо Украины. Организации договорились сотрудничать в целях развития единоборств и украинского спорта в целом.

Сегодня зафиксирована точка отсчета для чего-то нового, большого. Это не просто новая страница – это большая новая книга, и я призываю очень плотно сотрудничать с нами. Базовый спорт в ММА очень широк – это практически все виды боевых искусств. Давайте вместе двигаться вперед”, – пригласил к сотрудничеству президент Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины Олег Рожкевич.

Один из лучших украинских спортсменов ММА – непобедимый боец Bellator Ярослав Амосов, который присутствовал на событии, отметил: “Очень хорошо, что в Украине появляется хорошая лига, в которой есть куда развиваться спортсменам. Есть развитие спорта и это очень хорошо. Я питаю надежду, что все удастся и эта лига выйдет на очень высокий уровень”.

На фото слева направо Ярослав Амосов, Дмитрий Христюк

Как стало известно, Андрей Спивачук – менеджер Ярослава Амосова и один из самых успешных спортивных международных менеджеров, стал спортивным менеджером “ELITE MMA PRO”, это означает, что наши спортсмены единоборств официально получили возможности для дальнейшего развития в профессиональных ММА.

(На фото слева направо: Дмитрий Христюк, Андрей Спивачук, Олег Рожкевич)

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Для справки:

Президент “ELITE MMA PRO” Дмитрий Христюк – двукратный чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта Украины международного класса, почетный президент и председатель наблюдательного совета Национальной федерации по смешанным единоборствам ММА Украины. Известен тем, что является одним из основателей ММА в Украине, спортивный функционер, основатель и организатор турниров M1.