В процессе звонка задействуется Session Initiation Protocol (протокол установления сеанса) между связанными IP-адресами. Это расширяет перечень устройств связи: помимо стационарных SIP-телефонов, общаться можно через ноутбуки и стационарные компьютеры, смартфоны и планшеты. Для этого в гаджет или компьютер инсталлируется программный клиент, а для совершения звонка нужен интернет.

Голосовая информация передается по алгоритму “начальный клиент — сервер SIP — конечный клиент”. В момент чередования запросов и ответов сигнал несколько раз перекодируется:

  • исходящий аналоговый аудиосигнал оцифровывается и сжимается;
  • звонок передается на устройство принимающего абонента;
  • дешифруется по обратной схеме снова в аналоговый сигнал.

Сжимание данных снижает цифровую нагрузку на соединение по интернет-сети, а преобразование с помощью программных скриптов настолько быстрое, что абоненты не замечают никаких задержек.

На сайте всеукраинского провайдера «Датагруп» www.datagroup.ua/ru/smb/telefoniya/sip-telefoniya можно посмотреть варианты эффективных решений для бизнеса. Оператор связи предлагает персонализированный подход к каждому клиенту, удобные тарифные планы на базовые и дополнительные услуги, а также телекоммуникационное оборудование.

Преимущества SIP-телефонии для малого и среднего бизнеса:

  1. быстрое подключение услуги;
  2. использование многоканальных линий;
  3. выбор несложных для запоминания номеров;
  4. бесплатная связь между абонентами внутри сети;
  5. связь из любого места, где есть выход в сеть интернет;
  6. звонки на городские и международные телефонные номера;
  7. масштабирование, онлайн-включение и отключение дополнительных услуг;
  8. организация трехсторонних конференций;
  9. выбор языка автоматического робота-информатора;
  10. системная аналитика результативности работы менеджеров по продажам, операторов колл-центров, отслеживания рекламных каналов;
  11. установка программного SIP-клиента практически на любые компьютеризированные устройства под управлением всех известных операционных оболочек;
  12. множество вариантов тонкой настройки вызовов: переадресация, если вызываемый абонент занят или не отвечает, выставление очередности звонков с учетом загрузки менеджеров, запись разговоров;
  13. высокая степень защиты от внешних вмешательств и прослушивания;
  14. отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего оборудования;
  15. доступная стоимость.

Телефонная связь через интернет для малого и среднего бизнеса выгоднее и удобнее, чем традиционная телефония. Достоинства SIP-протоколов ярко проявились в условиях карантина и повсеместного перехода на удаленную работу. Технологии интернет-соединения позволяют недорого обеспечить связью всех сотрудников компании, сэкономить бюджет и с минимальными затратами расширить штат операторов.