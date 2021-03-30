В процессе звонка задействуется Session Initiation Protocol (протокол установления сеанса) между связанными IP-адресами. Это расширяет перечень устройств связи: помимо стационарных SIP-телефонов, общаться можно через ноутбуки и стационарные компьютеры, смартфоны и планшеты. Для этого в гаджет или компьютер инсталлируется программный клиент, а для совершения звонка нужен интернет.
Голосовая информация передается по алгоритму “начальный клиент — сервер SIP — конечный клиент”. В момент чередования запросов и ответов сигнал несколько раз перекодируется:
- исходящий аналоговый аудиосигнал оцифровывается и сжимается;
- звонок передается на устройство принимающего абонента;
- дешифруется по обратной схеме снова в аналоговый сигнал.
Сжимание данных снижает цифровую нагрузку на соединение по интернет-сети, а преобразование с помощью программных скриптов настолько быстрое, что абоненты не замечают никаких задержек.
На сайте всеукраинского провайдера «Датагруп» www.datagroup.ua/ru/smb/telefoniya/sip-telefoniya можно посмотреть варианты эффективных решений для бизнеса. Оператор связи предлагает персонализированный подход к каждому клиенту, удобные тарифные планы на базовые и дополнительные услуги, а также телекоммуникационное оборудование.
Преимущества SIP-телефонии для малого и среднего бизнеса:
- быстрое подключение услуги;
- использование многоканальных линий;
- выбор несложных для запоминания номеров;
- бесплатная связь между абонентами внутри сети;
- связь из любого места, где есть выход в сеть интернет;
- звонки на городские и международные телефонные номера;
- масштабирование, онлайн-включение и отключение дополнительных услуг;
- организация трехсторонних конференций;
- выбор языка автоматического робота-информатора;
- системная аналитика результативности работы менеджеров по продажам, операторов колл-центров, отслеживания рекламных каналов;
- установка программного SIP-клиента практически на любые компьютеризированные устройства под управлением всех известных операционных оболочек;
- множество вариантов тонкой настройки вызовов: переадресация, если вызываемый абонент занят или не отвечает, выставление очередности звонков с учетом загрузки менеджеров, запись разговоров;
- высокая степень защиты от внешних вмешательств и прослушивания;
- отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего оборудования;
- доступная стоимость.
Телефонная связь через интернет для малого и среднего бизнеса выгоднее и удобнее, чем традиционная телефония. Достоинства SIP-протоколов ярко проявились в условиях карантина и повсеместного перехода на удаленную работу. Технологии интернет-соединения позволяют недорого обеспечить связью всех сотрудников компании, сэкономить бюджет и с минимальными затратами расширить штат операторов.