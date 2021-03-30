SIP-телефония построена на технологиях, которые отличаются от используемых в традиционной телефонной связи.

В процессе звонка задействуется Session Initiation Protocol (протокол установления сеанса) между связанными IP-адресами. Это расширяет перечень устройств связи: помимо стационарных SIP-телефонов, общаться можно через ноутбуки и стационарные компьютеры, смартфоны и планшеты. Для этого в гаджет или компьютер инсталлируется программный клиент, а для совершения звонка нужен интернет.

Голосовая информация передается по алгоритму “начальный клиент — сервер SIP — конечный клиент”. В момент чередования запросов и ответов сигнал несколько раз перекодируется:

исходящий аналоговый аудиосигнал оцифровывается и сжимается;

звонок передается на устройство принимающего абонента;

дешифруется по обратной схеме снова в аналоговый сигнал.

Сжимание данных снижает цифровую нагрузку на соединение по интернет-сети, а преобразование с помощью программных скриптов настолько быстрое, что абоненты не замечают никаких задержек.

На сайте всеукраинского провайдера «Датагруп» www.datagroup.ua/ru/smb/telefoniya/sip-telefoniya можно посмотреть варианты эффективных решений для бизнеса. Оператор связи предлагает персонализированный подход к каждому клиенту, удобные тарифные планы на базовые и дополнительные услуги, а также телекоммуникационное оборудование.

Преимущества SIP-телефонии для малого и среднего бизнеса:

быстрое подключение услуги; использование многоканальных линий; выбор несложных для запоминания номеров; бесплатная связь между абонентами внутри сети; связь из любого места, где есть выход в сеть интернет; звонки на городские и международные телефонные номера; масштабирование, онлайн-включение и отключение дополнительных услуг; организация трехсторонних конференций; выбор языка автоматического робота-информатора; системная аналитика результативности работы менеджеров по продажам, операторов колл-центров, отслеживания рекламных каналов; установка программного SIP-клиента практически на любые компьютеризированные устройства под управлением всех известных операционных оболочек; множество вариантов тонкой настройки вызовов: переадресация, если вызываемый абонент занят или не отвечает, выставление очередности звонков с учетом загрузки менеджеров, запись разговоров; высокая степень защиты от внешних вмешательств и прослушивания; отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего оборудования; доступная стоимость.

Телефонная связь через интернет для малого и среднего бизнеса выгоднее и удобнее, чем традиционная телефония. Достоинства SIP-протоколов ярко проявились в условиях карантина и повсеместного перехода на удаленную работу. Технологии интернет-соединения позволяют недорого обеспечить связью всех сотрудников компании, сэкономить бюджет и с минимальными затратами расширить штат операторов.