Открытие Художественного форума состоялось в 16:00, однако уже с 10 утра на территории историко-культурного комплекса “Запорожская Сечь” на Хортице расположились экспозиции от участников и партнеров мероприятия.

На входе посетителей встречала плакатная графика художника Никиты Титова. Эти работы – эмоциональная образная реакция на события революции Достоинства, аннексию Крыма, войну с русскими захватчиками, общественные процессы. Рядом расположились вышивки Андрея Пушкарева, которые обращаются к событиям украинской истории и национального самосознания. Галина Дюговская привезла в Запорожье работы выполнены в нескольких техниках, а в день открытия на Хортице можно было ознакомиться с ее пространственными объектами из лозы.

Запорожский областной художественный музей познакомил с живописными сокровищами из своих фондов, среди которых особое внимание гостей привлекла наследие Марии Примаченко и цветочные пейзажи Анны Самарской – ученицы Екатерины Билокур. Музей имени Ивана Гончара привез коллекцию отреставрированных старинных бытовых фотографий украинцев в начале 20-го века.

В этот же день посетители ArtForum приняли участие в благотворительном фестивале, где смогли приобрести работы Елены Придуваловой и Андрея Пушкарева. Деньги с продажи художественных произведений будут направлены на нужды детей с инвалидностью.

С приветственным словом на торжественном открытии обратились организаторы мероприятия: директор общественной организации “Платформа совместных действий” Ирайсат Магомедалиева и председатель общественной организации “Запорожский Медиа-Центр” Татьяна Орлова, а также участники художественной программы и панельных дискуссий: писатели Андрей Любка и Тамара Гориха Зерня, художники Елена Придувалова, Галина Дюговская, Владимир Балыбердин, Андрей Пушкарев, основательница фестиваля документального кино “Lampa.doc” Наталья Красильникова и украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины 2016-2019 годов Владимир Омелян.

Цикл публичных обсуждений открыл Андрей Любка. В разговоре с ним искали совместных ответов на вопросы реформирования библиотек, формирование писательских резиденций, диалог с чиновниками для формирования новых культурных институтов, проблему пиратства в книгоиндустрии, качество художественных переводов. В панельной дискуссии “Рецепты преодоления кризисов в карантине времена” с Андреем Любкой, Тамарой Гориха Зерня, Матвея Вайсберга и Владимиром Омеляном определили психологические, материальные и ценностные проблемы, обострившиеся во время пандемии коронавируса и особенно повлияли на создание художественного продукта и работу культурных проектов. В общем экспертном кругу участники ArtForum озвучили тезисы, которые помогут нам всем с оптимизмом посмотреть на опыт первого полугодия. Праздничная программы Мыстецького форума завершилась выступлением группы “Бандерштат”.

Впечатления хедлайнеров:

Никита Титов, художник, плакатист: “Только что вернулся из Запорожья, впечатлений так много, что сразу сел рисовать. Сбылась мечта, я очень давно хотел побывать там, увидеть Хортицу и ДнепроГЭС, но никогда не думал, что это будет так невероятно круто !

Для меня любой город, это прежде всего его жители и мне посчастливилось встретить самых классных людей этого города, организаторов ArtForum, своих друзей с Фейсбука и даже однофамильца).

Tanya Orlova я очень благодарен вам за эти два дня, за ваше отношение, за всю вашу невероятную команду, всех людей, которые сделали это событие таким ярким. Я искренне желаю, чтобы ArtForum развивался еще больше года с года, поскольку вы все очень крутые!

Yaryna Yasynevych и Игорь Пошивайло (Ihor Poshyvailo) очень благодарен вам и всем причастным за то, что эта моя выставка существует, за эту возможность увидеть ее в самом сердце страны, острове Хортица, я очень счастлив!

Друзья Форум продолжается до 21 августа, не пропустите, впереди еще много интересного.

Спасибо всем, Обнимаю! ”

Андрей Любка, писатель: “Вчера был настолько насыщенный день, что впечатлений, эмоций, событий и классных людей вокруг хватит еще ого-го как надолго. Спасибо ArtForum Художественному Форуму в Запорожье, вы превзошли все мои ожидания! Болею за ваш успех и надеюсь встретиться на Хортице через год еще раз! “