Обучение украинские "Шекспир" начали в начале июля, а уже в октябре представляют собственные творческие работы. Участие в мероприятии - бесплатное, а куратор Лаборатории - известный Украины-немецкий драматург Павел Арье.

Лаборатория драматургии была основана 2019 Национальным союзом театральных деятелей Украины. Проект призван открывать новые имена и разнообразить репертуар театров Украинский произведениями. Также в ближайших планах – создание национального веб-ресурса с базой пьес украинских авторов.

В этом году проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда, по количеству баллов экспертов он занял первое место в рейтинге лота “Резиденции”.

Партнеры мероприятия – Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра и Радио Культура.

Для 15-х участников, прошедших отбор, в столице за июль проходят семинары и мастер-классы. Опытом делятся не только драматурги Павел Арье и Наталья Блок, но и режиссеры.

Так, на днях прошел эксклюзивный мастер-класс с известным режиссером, продюсером, педагогом Евгением Лавренчуком “Типология характера персонажа”.

В августе авторы будут писать собственные пьесы в сопровождении консультаций от именитых кураторов и возможностью посещать воркшопы по драматургии.

Под занавес октября в Киеве планируется проведение Фестиваля современной драмы. Это должны быть публичные читки и обсуждения пьес с привлечением уже признанных режиссеров и актеров, приглашением руководителей литературно-драматургической части театров. Формат фестиваля будет зависеть от строгости карантинных мероприятий. Организаторы готовы к проведению онлайн-фестиваля, однако не теряют надежды встречи в оффлайне.

И кто знает, возможно, уже 2021 работы участников II Лаборатории будут успешно воплощены в постановках на разных театральных площадках Украины. Организаторы надеются, что украинский проект с годами будет приобретать популярность и веса. Как в свое время авторитета в мире получила программа для драматургов британского театра Royal Court.

Кстати, участие в ней уже принимали и несколько украинских авторов, в том числе Павел Арье.