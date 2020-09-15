Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине сегодня отмечают День фармацевтического работника, в США – День IT-профессионалов, День “Будь готов”, День мятного ликера, День фетровой шляпы, в Беларуси – День библиотек, в Индии – День инженера, в Нидерландах – День принца, в Гондурасе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Никарагуа – День независимости, в Азербайджане – День знаний, в Мексике – День памяти долоресского призыва к революции, в Британии – День битвы за Британию, в Таиланде – День Силпы Бхирасри.
Памятные даты 15 сентября
1821 – испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозгласили свою независимость.
1830 – в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер.
1874 – в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами.
1893 – в Джерси-Сити (США) начала выходить газета “Свобода” – первое украиноязычное издание в США.
1916 – впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Это произошло в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений во время Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы.
1941 – в Берлине заключен Степана Бандеру и Ярослава Стецько.
1968 – в рамках советской программы высадки человека на Луну в СССР запустили космический аппарат “Зонд-5”, который впервые в мире облетел вокруг спутника и вернулся на Землю.
1971 – в Ванкувере создана экологическая организация “Гринпис”.
1981 – в Альберте (Канада) был открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тысячи квадратных метров.
1997 – был зарегистрирован домен Google.com.
Какой сегодня церковный праздник
15 сентября православные чтят память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины. В народе этот день называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, его считали покровителем овец, коров и коз. Сегодня принято помогать своим близким или друзьям, если они об этом просят.
Что сегодня нельзя делать
В этот день лучше отказаться от молочных продуктов. Нельзя бездельничать, ныть и жаловаться.
Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.