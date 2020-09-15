Сегодня, 15 сентября, в мире отмечает День свободных денег, день рождения экологической организации Greenpeace, Международный день демократии и Всемирный день борьбы с лимфомами.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине сегодня отмечают День фармацевтического работника, в США – День IT-профессионалов, День “Будь готов”, День мятного ликера, День фетровой шляпы, в Беларуси – День библиотек, в Индии – День инженера, в Нидерландах – День принца, в Гондурасе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Никарагуа – День независимости, в Азербайджане – День знаний, в Мексике – День памяти долоресского призыва к революции, в Британии – День битвы за Британию, в Таиланде – День Силпы Бхирасри.

Памятные даты 15 сентября

1821 – испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозгласили свою независимость.

1830 – в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер.

1874 – в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами.

1893 – в Джерси-Сити (США) начала выходить газета “Свобода” – первое украиноязычное издание в США.

1916 – впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Это произошло в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений во время Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы.

1941 – в Берлине заключен Степана Бандеру и Ярослава Стецько.

1968 – в рамках советской программы высадки человека на Луну в СССР запустили космический аппарат “Зонд-5”, который впервые в мире облетел вокруг спутника и вернулся на Землю.

1971 – в Ванкувере создана экологическая организация “Гринпис”.

1981 – в Альберте (Канада) был открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тысячи квадратных метров.

1997 – был зарегистрирован домен Google.com.

Какой сегодня церковный праздник

15 сентября православные чтят память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины. В народе этот день называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, его считали покровителем овец, коров и коз. Сегодня принято помогать своим близким или друзьям, если они об этом просят.

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше отказаться от молочных продуктов. Нельзя бездельничать, ныть и жаловаться.

Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.