Цель форума – развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к инновациям, индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.

Программа форума:

10:00 – 10:30 Регистрация участников

10:30 – 12:00 Экономика инноваций: драйверы развития

12:30 – 13:30 Made in Ukraine на глобальных рынках

14:30 – 15:30 Деньги для развития: источники, условия, риски

16:00 – 17:30 Экосистемы развития украинского бизнеса

К участию приглашаются владельцы и руководители производственных предприятий.

Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации https://bit.ly/3hO3Msp и получения подтверждения от организаторов.

Время проведения: 10: 00-19: 00

Организуют Киевский Международный Экономический Форум и Индустриальный парк “Белая Церковь”