Цель форума – развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к инновациям, индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.
Программа форума:
10:00 – 10:30 Регистрация участников
10:30 – 12:00 Экономика инноваций: драйверы развития
12:30 – 13:30 Made in Ukraine на глобальных рынках
14:30 – 15:30 Деньги для развития: источники, условия, риски
16:00 – 17:30 Экосистемы развития украинского бизнеса
К участию приглашаются владельцы и руководители производственных предприятий.
Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации https://bit.ly/3hO3Msp и получения подтверждения от организаторов.
Время проведения: 10: 00-19: 00
Организуют Киевский Международный Экономический Форум и Индустриальный парк “Белая Церковь”