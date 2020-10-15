В четверг, 15 октября, в 44 странах мира отмечают День по борьбе с раком груди. Кроме этого, сегодня Международный день сельских женщин, Международный день белой трости или День слепых, Всемирный день мытья рук и не только.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день по борьбе с раком груди проводится ежегодно 15 октября в более чем 44 странах мира с целью обратить внимание общества на проблематику одного из самых распространенных женских онкозаболеваний.

Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women) учрежден под эгидой ООН в 1995 году с целью напомнить обществу, насколько ценен труд сельских женщин в производстве продовольствия, а также расширения их прав и возможностей.

Международный день белой трости или День слепых (International White Cane Safety Day) призван напомнить обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) был провозглашен ООН в 2008 году в рамках проводимого года санитарии, поскольку проблема немытых рук имеет катастрофические последствия для здоровья.

Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day) – работники всех видов потребительских кооперативов ежегодно в третий четверг октября отмечают свой профессиональный праздник.

День работников фармацевтической и микробиологической промышленности в Беларуси.

День учителя в Бразилии.

Православные праздники 15 октября

В народе 15 октября почитают Куприяна и Устинью. Этот период считался днем очищения от наваждений и избавления от нечистой силы. Люди верили, что искренняя молитва в этот день способна защитить их от бесов. Мужчины молились Куприяну, а женщины – Устинье. Считалось, что бесы выбирали пьяниц, грешников и сквернословов.

Известно, что, согласно библейским преданиям, Киприан жил на территории Антиохии и учился языческой философии. В зрелом возрасте был посвящен в жрецы. Он видел великого князя тьмы и нашел большую силу. В том же городе жила Иустина, которая приняла христианство и пыталась обратить в веру своих родственников. В том же городе жил юноша Аглаид, который пытался соблазнить Иустину и обратился к Киприану, зная о его способности и силе. Что бы ни делал Киприан, девушка оставалась непреклонной.

Именно после этого и сам Киприан поверил в Христа, покаялся и принял крещение. После этого он стал проповедовать христианство, и многих людей обратил. Произошло даже так, что все капища оказались в запущенном состоянии, поскольку некому было приносить жертвы языческим богам.

Иустина стала игуменьей в одном из местных монастырей.

В народе верили, что черти могут быть в пьяных людях.

В этот период обычно начинается сильный листопад. Селяне с 15 октября по 20 ноября сеяли на зиму свеклу, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель.

Девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой. За работой пели протяжные песни.

Приметы:

Сильный дождь – зима будет холодной.

Опадают листья – скоро ударят первые настоящие морозы.

Выпал снег – через 40 дней наступит настоящая зима.

Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.

Восточный или северный ветер – к холодной зиме.

Что нельзя делать:

В этот день запрещено ссориться и обижаться.

Также нельзя употреблять спиртные напитки, взывать или упоминать беса и грешить.

Пренебрегать обязанностью помолиться в церкви.

В отчаянии обращаться к демонам.

Именинники: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

15 октября: этот день в истории

1581 — в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет — “Комичный балет королевы”.

1582 — папа Григорий XIII вводит григорианский календарь. В Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании за 4 октября этого года следует сразу 15 октября. В других странах новый календарь вводится позднее.

1666 – английский король Карл II ввел новую моду на жилеты.

1926 – в Киеве открыт Русский драматический театр (ныне им. Леси Украинки).

1940 – на экраны кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина “Великий диктатор”.

2000 — в Париже на Монмартре открыли «Стену Любви», на которой на 311 языках написано “Я тебя люблю”. Есть также надписи, выполненные с использованием шрифта Брайля для слепых, и на языке знаков. Площадь Стены составляет 40 м².

Кто родился 15 октября

1814 – Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург.

1844 – Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт.

1863 – Петр Козлов, украинский географ, директор заповедника Аскания-Нова.

1897 – Илья Ильф, советский писатель-юморист, соавтор Евгения Петрова (“Двенадцать стульев”, “Золотой теленок”).

1905 – Анатолий Бабко, украинский советский химик-аналитик.

1948 – Крис де Бург, ирландский рок-певец, гитарист и композитор.

1960 – Евгений Комаровский, украинский педиатр, автор трудов о здоровье и воспитании детей, телеведущий.

1975 – Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

1976 – Николай Басков, российский эстрадный певец.