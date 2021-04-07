Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Байден отметил, что нынешние темпы вакцинации соответствуют установленному графику. 200 миллионов вакцинаций планируют сделать до 30 апреля.
В десяти американских штатах получить вакцину от коронавируса могут все граждане, старше 16 лет. Это раньше установленного президентом плана – до 19 апреля.
“150 миллионов вакцинаций за 75 дней сделано. Это важный шаг на пути к достижению нашей цели – 200 миллионов вакцин к 100-му дню пребывания в должности… Первые 100 вакцинаций мы сделали за 58 дней”, – сказал Байден.
По словам американского президента, в сутки в США делают около 3 миллионов вакцин от коронавируса. Это около 20 миллионов вакцин в неделю. Таким образом, до 30 апреля удастся реализовать поставленную цель.
“Многие государства уже открыли свои границы. Но начиная с 19 апреля каждый взрослый в каждом штате, каждый взрослый в этой стране имеет право встать в очередь на вакцинацию от COVID-19”, – сказал Байден, но некоторые штаты уже отметили, что смогут сделать это не раньше 1 мая.
Байден отметил, что Белый дом ищет способы, чтобы популяризовать вопрос вакцинации. В частности, это реклама по телевидению. Он отметил, что те, кто не хотят делать вакцины – имеют на это гражданское и конституционное право. Их не будут принуждать.
- По состоянию на 27 марта, 35% американских граждан, около 120 миллионов человек, уже получили первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19.