Президент США Джо Байден заявил, что 150 миллионов американцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Его план - 200 миллионов вакцинаций за первые сто дней президентства.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Байден отметил, что нынешние темпы вакцинации соответствуют установленному графику. 200 миллионов вакцинаций планируют сделать до 30 апреля.

В десяти американских штатах получить вакцину от коронавируса могут все граждане, старше 16 лет. Это раньше установленного президентом плана – до 19 апреля.

“150 миллионов вакцинаций за 75 дней сделано. Это важный шаг на пути к достижению нашей цели – 200 миллионов вакцин к 100-му дню пребывания в должности… Первые 100 вакцинаций мы сделали за 58 дней”, – сказал Байден.

По словам американского президента, в сутки в США делают около 3 миллионов вакцин от коронавируса. Это около 20 миллионов вакцин в неделю. Таким образом, до 30 апреля удастся реализовать поставленную цель.

“Многие государства уже открыли свои границы. Но начиная с 19 апреля каждый взрослый в каждом штате, каждый взрослый в этой стране имеет право встать в очередь на вакцинацию от COVID-19”, – сказал Байден, но некоторые штаты уже отметили, что смогут сделать это не раньше 1 мая.

Байден отметил, что Белый дом ищет способы, чтобы популяризовать вопрос вакцинации. В частности, это реклама по телевидению. Он отметил, что те, кто не хотят делать вакцины – имеют на это гражданское и конституционное право. Их не будут принуждать.