Во вторник, 2 марта, состоялось очередное (уже 150-е) заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Российская делегация продолжила блокировать работу по всем направлениям.

Об этом проинформировали в пресс-службе делегации Украины в ТКГ.

Политическая подгруппа и подгруппа по безопасности

На заседании подгруппа должна была рассмотреть предложенный Украиной “План общих шагов” по выполнению договоренностей, достигнутых в “нормандском” и минском форматах, возможный перенос сроков его выполнения.

Впрочем, каких-либо договоренностей достичь не удалось.

“Представители нашей делегации в очередной раз подчеркнули, что основой урегулирования является четкое выполнение совместных решений, принятых в рамках работы обоих форматов и ТКГ, которые включают в себя необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях, которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений. Но для этого должно быть выполнено главное условие — российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне. Вместо этого они уклоняются от признания такой ответственности и продолжают настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте наравне с ФРГ, Францией и ОБСЕ. Также практически безрезультатно завершилось заседание подгруппы по безопасности”, — говорится в сообщении.

Гуманитарная погруппа

Гуманитарная подгруппа должна была рассмотреть вопросы по работе КПВВ, российская сторона снова заблокировала их открытие.

“Инициативы, предложенные главой нашей делегации Леонидом Кравчуком, предоставление нами пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ “Счастье” и “Золотое”, других технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов не оставляют аргументов российской стороне, которые могли бы оправдать ее промедление относительно разблокирования со своей стороны работы КПВВ и допуска украинских граждан к административным услугам и финансовой помощи”, — отметили в делегации.

Тенденции и итоги

Украинская делегация отмечает, что делегация России пытается подчинить работу группы своей политической цели — заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с боевиками. Украина расценивает эти действия, как проявление неуважения к государствам-членам “нормандского формата”, международных организаций, задействованных в урегулировании конфликта.

“Такие попытки не увенчаются успехом и получат надлежащую оценку со стороны международного сообщества. Российская сторона настойчиво идет путем дальнейшей международной изоляции”, — убеждают в делегации.