16-18 сентября 2020 года в выставочном центре ACCO International состоится главное отраслевое мероприятие, которое объединит лидеров медицинского и оздоровительного туризма Украины, а также зарубежья.

Выставка станет платформой для активного взаимодействия и сотрудничества между игроками рынка медицинского туризма на профессиональном уровне. Насыщенная бизнес-программа мероприятий откроет новые горизонты для развития и продвижения медицинских услуг на международном и внутреннем рынках.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (IMTC), который пройдет в рамках выставки, станет прочной платформой для обмена опытом в лечении многих заболеваний между зарубежными и отечественными медицинскими центрами и клиниками. Это место встречи и активного взаимодействия игроков рынка медицинского туризма, новые возможности развития и продвижения медицинских услуг в Украине и за рубежом.

Организатор мероприятия: Группа компаний LMT, ООО “Экспофорум”

При поддержке: Украинской Ассоциации Медицинского Туризма

Официальная поддержка: Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, НМАПО имени П. Л. Шупика

Генеральный информационный партнер: IMTJ

Экспозиционная часть выставки будет представлена медицинскими центрами Австрии, Грузии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Германии, Южной Кореи, Польши, Словакии, Словении, Турции, Венгрии, Финляндии, Чехии, а также представителями многих других стран.

Новейшие медицинские технологии и инновационные разработки лечения пациентов продемонстрируют ведущие украинские и зарубежные медицинские центры.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

1. ВЫЕЗДНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Участники: министерства, посольства, ведомства; зарубежные медицинские центры, частные клиники; центры кардиологии и кардиохирургии; онкологические центры; центры ортопедии и травматологии; офтальмологические клиники; центры гинекологии и акушерства; центры медицинской реабилитации; агентства медицинского туризма; зарубежные медицинские ассоциации, медицинские кластеры.

2. ВЪЕЗДНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Участники: государственные органы; украинские медицинские центры, частные клиники; центры репродуктивной медицины; стоматологические центры; клиники офтальмологии; центры эстетической медицины, косметологии; клиники пластической хирургии; агентства медицинского туризма; медицинские ассоциации.

3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Участники: санатории, термальные курорты Украины и зарубежья; SPA и Wellness-центры.

4. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Участники: авиа и транспортные компании; туроператоры и турагентства; страховые компании; юридические компании; банки и финансовые учреждения; консалтинговые и маркетинговые компании; специализированные СМИ.

НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА (IMTC)

Выездной медицинский туризм

Въездной медицинский туризм

Оздоровительный туризм

Мероприятия по новым достижениям и обмену опытом зарубежных и отечественных клиник в лечении заболеваний по специальностям: физиотерапия и реабилитация, онкология, хирургия, нейрохирургия, кардиохирургия, кардиология, акушерство и гинекология, репродуктивная медицина и многим другим

Одновременно с HEALTHCARE TRAVEL EXPO состоится главное событие отрасли здравоохранения Украины – XІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ “ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ”

Форум – признанная деловая платформа, которая ежегодно является местом встречи руководителей учреждений здравоохранения всех форм собственности, директоров и их заместителей, ученых и врачей различных специальностей, разработчиков новых технологий и IT-программ, производителей и поставщиков оборудования, инструментария, товаров медицинского назначения, фармацевтической продукции для медицинских учреждений.

За 10 лет Форум посетило более 100 000 специалистов из всех уголков Украины и зарубежья. Состоялось более 700 конференций, симпозиумов, семинаров, мастер-классов. Собственным опытом и ценными советами с участниками поделились более 5000 авторитетных спикеров.

Расширяйте географию своих возможностей, знакомясь с ключевыми игроками рынка, заинтересованными в сотрудничестве именно с ВАМИ.

Вход на выставку – свободный, по предварительной регистрации

Получите приглашение по ссылке: http://www.htexpo.com.ua/poluchit-priglasitelnyy

Ждем Вас 16-18 сентября 2020 года в выставочном центре ACCO International

Украина, г. Киев, пр-т Победы, 40-Б, ст. метро “Шулявская”, парк им. А.С. Пушкина