Время карантина – эпоха действий. Почему мы решили, что всегда все должно идти по плану? Это отличная возможность, чтобы трансформировать деятельность HR, освоить онлайн ресурсы и все прелести удаленной работы.
Вы еще не нашли пути использовать ситуацию себе во благо? Команда расслабилась и теряет производительность. Мы сами начинаем хандрить, потому что 4 стены.
И это правда. И в данной момент когда в компаниях бизнес идет не по плану, то обращаются к нам. И у нас нет права спасовать. Поэтому давайте объединимся на HR MOST Online – конференция для HR и бизнеса. Мы не одни.
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16 апреля 2020 г.
Время – 10:00-15:00
Где? Онлайн
Стоимость: 250 грн.
Как выжить во время изменений?
HR в период удаленной работы, сохранить производительность персонала, удержать команду и создать позитивный микроклимат – актуально.
Что вас ждет на форуме:
- “Как быть счастливым и продуктивным на удалёнке?” – Ирина Сидорчук.
- “HR и рекрутинг в кризис. Экономим, но становимся более эффективными.” – Владимир Федак.
- “Амбассадор в социальных сетях: don’t panik.” – Елена Стратиевская.
- “Создаем антикризисный план. Как учесть интересы всех сторон?” – Оксана Гринь.
- “Тимбилдинг в компании – модно или необходимо” – Никита Щербина.
- “Трансформация бренда работодателя в кризис – что делать?” – Татьяна Пашкина.
Что вы получите:
- методы мотивации сотрудников на удаленке;
- лайфхаки и работающие инструменты для HR и рекрутинга;
- контент-план, который сформирует положительный микроклимат;
- антикризисный план и метод его воплощения;
- ценные подарки от спикеров.
Регистрируйтесь по ссылке http://hrmost.com.ua/hrmostonline/