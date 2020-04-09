Время карантина – эпоха действий. Почему мы решили, что всегда все должно идти по плану? Это отличная возможность, чтобы трансформировать деятельность HR, освоить онлайн ресурсы и все прелести удаленной работы.

Вы еще не нашли пути использовать ситуацию себе во благо? Команда расслабилась и теряет производительность. Мы сами начинаем хандрить, потому что 4 стены.

И это правда. И в данной момент когда в компаниях бизнес идет не по плану, то обращаются к нам. И у нас нет права спасовать. Поэтому давайте объединимся на HR MOST Online – конференция для HR и бизнеса. Мы не одни.

16 апреля 2020 г.

Время – 10:00-15:00

Где? Онлайн

Стоимость: 250 грн.

Как выжить во время изменений?

HR в период удаленной работы, сохранить производительность персонала, удержать команду и создать позитивный микроклимат – актуально.

Что вас ждет на форуме:

  • “Как быть счастливым и продуктивным на удалёнке?” – Ирина Сидорчук.
  • “HR и рекрутинг в кризис. Экономим, но становимся более эффективными.” – Владимир Федак.
  • “Амбассадор в социальных сетях: don’t panik.” – Елена Стратиевская.
  • “Создаем антикризисный план. Как учесть интересы всех сторон?” – Оксана Гринь.
  • “Тимбилдинг в компании – модно или необходимо” – Никита Щербина.
  • “Трансформация бренда работодателя в кризис – что делать?” – Татьяна Пашкина.

Что вы получите:

  • методы мотивации сотрудников на удаленке;
  • лайфхаки и работающие инструменты для HR и рекрутинга;
  • контент-план, который сформирует положительный микроклимат;
  • антикризисный план и метод его воплощения;
  • ценные подарки от спикеров.

Регистрируйтесь по ссылке http://hrmost.com.ua/hrmostonline/