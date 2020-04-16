В этот день, 16 апреля, христиане восточного обряда вспоминают о тайной вечере Иисуса Христа с учениками, его молитве в Гефсимании и предательстве Иуды. В народе этот праздник именуют Чистый четверг.

#Буквы собрали главные факты об этом празднике, а также других, которые отмечают сегодня.

Чистый четверг

У христиан Чистый четверг – это один из самых важных дней Страстной недели. Его также называют Великий четверг, Страстной четверг или Великий четверток.

В этот день, согласно библейскому тексту, Иисус с учениками совершил тайную вечерю. Во время трапезы он преломил хлеб, благословил его, и предложил есть, отметив, что это символ его тела. Так следует делать, когда впредь они будут есть в его воспоминание. Аналогично он поступил и с вином, назвав его символом своей крови.

После трапезы Христос предложил омыть ноги своим ученикам. Согласно еврейским традициям, это было унизительно. Евреи имели несколько обрядов относительно омовения рук. Но мыть ноги могли только рабы.

Этим и объясняется то, что некоторые ученики долго отказывались от таких действий со стороны Христа.

В наше время, омовение ног – традиция, с помощью которой христиане могут продемонстрировать любовь друг ко другу.

В народе говорят, что вся вода в этот день обладает особой силой. Поэтому в Чистый четверг обязательно нужно сходить в баню или принять ванну. И лучше сделать это в утренние часы. Считается, что именно утренняя вода обладает силой и энергетикой, исцеляющей душу и тело.

Обычаи и традиции в Чистый четверг

В этот день обязательно нужно навести порядок в доме, избавиться от хлама. В этот день принято печь паски, красить яйца и готовить другие праздничные блюда.

Если в этот день проводится богослужение, то прихожанам нужно принести в дом свечу с литургии. Говорят, что она способна очистить энергетику жилища. Но в условиях общенационального карантина украинцам не советуют посещать богослужения в храмах.

Еще одной особенностью этого дня считают целебную силу соли, которая называется четверговой. После купания члены семьи должны бросить горсть соли в горшок, чтобы она служила оберегом дома на будущий год. Для увеличения силы ее запекали в печи или освящали в церкви.

Также существует особая денежная примета: чтобы в доме водились деньги, необходимо пересчитывать имеющуюся наличку утром, днем и вечером.

Приметы в Чистый четверг

Хорошая, солнечная погода в Чистый четверг – предвестник теплого остатка весны.

Дождь в Чистый четверг говорит о том, что холода продержатся до самого лета.

В Великий четверг нет мороза – весна и лето будут теплыми.

Легкий ветерок в четверг означает, что будет хороший урожай орехов, ягод и фруктов.

Какая погода в Чистый четверг, такая будет и на Вознесение Господне.

Что можно и чего нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг нельзя разводить в доме грязь и беспорядок, оставлять посуду немытой, а белье грязным.

Сегодня запрещается любое веселье: нельзя петь, танцевать, устраивать пышные застолья с употреблением алкоголя.

Чистый четверг нельзя одалживать деньги и раздавать свои вещи, иначе так можно отдать счастье и достаток своей семьи.

Категорически нельзя обижаться, ругаться, злиться, думать о плохом.

Запрещается снимать пробу с пасок, а выпекать пасхальные лакомства нельзя, пока в доме грязно.

В Чистый четверг продолжается Великий пост, поэтому стоит придерживаться строгого рациона. Разрешается есть горячую растительную пищу с добавлением растительного масла.

Праздники 16 апреля

В этот день мир отмечает День Чарли Чаплина и Всемирный день голоса.

В США сегодня празднуют День пижамы на работе, День “Дай пять”, День грибов, День библиотекаря, День яиц “Бенедикт”, День пожеланий для системы здравоохранения.

В Венгрии – День памяти жертв холокоста, в Болгарии – День Конституции, или День юриста, в Армении – День работника полиции.

16 апреля: этот день в истории

В 1705 году английская королева Анна произвела величайшего ученого Исаака Ньютона в рыцари.

В 1710 году Филипп Орлик стал запорожским гетманом.

В 1863 году во Франции была спущена на воду Plongeur (“Ныряльщик”) – самая большая подводная лодка XIX века.

В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германии.

В 1887 году в Канаде между озерами Эри и Онтарио был открыт для навигации канал Велланд.

В 1889 году в Одессе был открыт памятник Пушкину.

В 1912 году американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете.

В 1913 году стартовала гонка на Кубок морской авиации Жака Шнейдера.

В 1943 году Альберт Хофманн – швейцарский химик и литератор – открыл психотропные свойства ЛСД. Его называют “отцом” этого психотропного вещества.

В 1948 году 16 западноевропейских стран и западные оккупационные зоны Германии заключили международное соглашение о европейском экономическом сотрудничестве в рамках “плана Маршалла”.

В 1964 году американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

В 1966 году впервые в Израиле начала продаваться “Кока-Кола”.

В 2003 году японская телефонная корпорация NTT объявила о намерении ликвидировать в течение года почти 100 тысяч телефонов-автоматов, установленных в общественных местах. Причиной такого шага стало стремительное распространение в стране мобильной связи.

В 2003 году политики подписали Афинский трактат, который сделал 10 стран членами ЕС.

Именинники 16 апреля

Православная церковь в этот день, 16 апреля, чтит память преподобного Никиты Исповедника. В народе этот день называют Никитин, или праздником рыболовов. Даже в наши дни староверы бросают в водоемы хлеб, табак, “сдабривают” воду вином и подсолнечным маслом.

Также в этот день именины у Феодосии.

Также в этот родился Бенедикт XVI, ставшим 265-м Папой Римским, а также Александр Зинченко, украинский политик.