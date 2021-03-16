16 марта в мире отмечают День спонтанности, День цветных карандашей, День без Селфи, Всемирный день социальной работы.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

870 – основание в Болгарии православной церкви.

1521 – во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин.

1880 – по подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко.

1917 – русский великий князь Михаил Александрович, брат Николая II, отрекается от престола в пользу Учредительного собрания.

1919 – большевистские войска штурмом берут в Петрограде здание Путиловского завода, бастовал арестован до 900 рабочих.

1919 – в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.

1921 – заключен Московский договор между РСФСР и правительством Ататюрка. Вопреки условиям Севрского договора, в Турцию перешли Карская область и Сурмалинський уезд бывшей Российской империи, которые армяне считают своими этническими землями. Армянское население впоследствии оставило эти территории.

1923 – римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах.

1936 – с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский автомобиль – лимузин марки “М-1”.

1960 – в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.

1962 – СССР запустил в космос спутник “Космос-1”.

1962 – Хрущев объявил о том, что СССР межконтинентальную ракету.

1988 – газовая атака на курдский город Халабджа иракской армией, в результате чего погибли несколько тысяч его жителей.

1998 – Ватикан извинился перед евреями за бездействие католической церкви в годы Холокоста.

2006 – Генеральная ассамблея ООН почти единогласно проголосовала за создание Совета по правам человека.

2014 – состоялся незаконный референдум в Крыму.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня отмечают день святого Зоила, мучеников Василиска и Евтропия. Евтропий терпел нечеловеческие муки. Его тело разрывали металлическими крюками и обливали кипящей смолой, а на раны соль и горчицу. За свою жизнь он успел обратить в христианскую веру многих людей.

Приметы погоды:

щебечут синицы – идет потепление;

в небе летят дикие гуси – приближение весенних паводков.

В этот день именины празднуют Михаил, Клеоник, Севастьян и Марфа.