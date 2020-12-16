16 декабря мир отмечает День косматых и День покорения вершин.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День сионизма “Бостонское чаепитие” День пищи покрытой шоколадом, в Казахстане – День Независимости, в Азербайджане – День работников МЧС, в Таиланде – День спорта, в Мексике, Гватемале и на Кубе – фестиваль “Лас-Посадас”, в ЮАР – день примирения, в Бангладеш – день Победы, в Бахрейне – Национальный день.

Этот день в истории:

1497 – Васко да Гама обогнул Мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.

1773 – т. Н. “Бостонское чаепитие” (жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании) это событие привело к американской войны за независимость.

1809 – Наполеон развелся с императрицей Жозефиной, поскольку она не родила ему детей.

1899 – в Италии основан футбольный клуб “Милан”.

1913 – на студии “Кистоун Филм” молодой британский актер Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме “Борьба за жизнь”, в котором сыграл маленького усатого мошенника с моноклем.

1970 – принята Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция 1970)

1979 – впервые человек преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли (американский автогонщик Стэн Барретт).

1989 – в Социалистической Республике Румынии начались антикоммунистические протесты, которые привели к свержению диктатуры Николае Чаушеску.

1991 – Верховная Рада Казахстана приняла закон о независимости Республики Казахстан.

1991 – Турция признала независимость Украины.

2014 – Россия разорвала двусторонний договор с США с 1991 по сотрудничеству в сфере контроля за ядерными отходами.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 16 декабря чествуют память епископа Иоанна Молчальника. Прозвище “Молчальник” он получил за безмолвие, которую хранил более 40 лет.

Иван Молчальник был епископом Колонийськой церкви.

Что сегодня нельзя делать:

Нельзя конфликтовать.

Стоит меньше говорить.

Нельзя петь и кричать.

Приметы на 16 декабря:

Мало снега – следующий год будет неурожайным.

Снег на талую землю ложится – жди неурожая.

Снегирь 16 декабря чирикает под окном – можно ждать оттепели.

Изменение Луны 16 декабря прогнозирует теплую погоду днем.

Именины отмечают: Андрей, Георгий, Иван, Николай, Егор, Савва, Федор, Алиса и Ксения.