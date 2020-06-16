Во вторник, 16 июня, в мире отмечают Международный день семейных денежных переводов, День африканского ребенка и Блумсдей. В то же время наши предки верили, что в этот день, Лукьяна Ветряка, стоит ориентироваться на направление ветра, чтобы предсказать погоду и будущий урожай.

#Буквы собрали интересные факты о сегодняшних праздниках.

Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances, IDFR)

Этот праздник был учрежден в 2015 году под эгидой ООН. Провозглашение Дня было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года.

Целью праздника организаторы называли желание облегчить положение людей в развивающихся странах путем оказания им поддержки в осуществлении денежных переводов семье при условии, что кто-то из ее членов вынужден стать трудовым мигрантом.

В 2018 году количество международных мигрантов достигло 244 млн человек. 200 млн из них являются экономическими мигрантами. Совокупная сумма денежных переводов от них в страны рождения более чем в три раза превышает объемы официальной помощи в целях развития, а также превосходит объемы прямых иностранных инвестиции.

День африканского ребенка (International Day of the African Child)

Этот день отмечают ежегодно по инициативе Организации африканского единства (Organization of African Unity).

Впервые его отмечали в 1991 году.

В этот день организаторы пытаются привлечь внимание мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

Дата праздника была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга, Соуэто (Soweto — South Western Townships), с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке.

В ответ правительственная охрана расстреляла их.

В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения.

Официальные данные сообщают, что с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек.

Блумсдэй

Это национальный праздник в Ирландии. Блумсдэй или День Блума, устраиваемый ежегодно поклонниками ирландского писателя Джеймса Джойса.

Праздник назван в честь главного героя романа Джойса “Улисс”.

В рамках праздника по всему миру проходят чтения романа, а в Дублине празднующие проходят маршрут героев произведения, Леопольда Блума и Стивена Дедала. На улицах города можно найти памятники, посвященные роману, и таблички, указывающие, где именно проходили пути героев. Энтузиасты наряжаются в костюмы той эпохи, заказывают блюда, как в романе — жареные бараньи почки, стаканчик бургундского, бутерброд с итальянским сыром.

Православные праздники 16 июня

В народе 16 июня отмечают день Лукьяна Ветряка. В этот день люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде.

Согласно преданиям, Лукьян жил в I столетии в Риме. До встречи с апостолом Петром он был язычником.

После смерти своего наставника Лукьян отправился в Италию проповедовать Слово Божье. Там Папа Климент рукоположил его в епископы. Он заручился согласием святого Дионисия, члена ареопага и отправил Лукьяна в числе других нести вести Евангелия на Запад.

Но следующий правитель Рима, Домициан, решил по-другому. Когда Лукьян уже был в Бельгии, тот приказал предавать мучениям и казни всех, кто отказывается совершать жертвоприношения. Доставленный на суд императора, Лукьян смело исповедал веру в Иисуса Христа, за что его высекли кнутом и обезглавили.

В тот же миг над телом разлился небесный свет. Лукиан встал, взял свою голову, дошел до места, выбранного для погребения, и лег там.

Приметы на Лукьяна Ветряка: что нельзя делать

Поскольку в этот день принято обращать особое внимание на направление ветра, большинство примет с этим связаны:

ветер с юга – к быстрому росту яровых хлебов;

северо-западный ветер – к сырой погоде;

ветер с востока приносит болезни;

северо-восточный ветер – к продолжительным дождям;

северный ветер – к ясному дню.

Существуют и другие приметы:

Весь день идет дождь – будет много грибов.

С полудня ветер поднимается – яровое за рост принимается.

Совы кричат – к ненастью.

Собака мало ест или плохо спит и ест траву – к дождю.

Утром по воде туман стелется – к солнечной погоде.

Что нельзя делать:

Выполнять тяжелую работу по дому и в огороде, тревожить землю.

Стричься и красить волосы, купаться в водоемах и реках.

Ссориться, конфликтовать, проявлять злобу и похожие чувства.

16 июня: этот день в истории

1633 — суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.

1816 — после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 18-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа “Франкенштейн, или Современный Прометей”.

1862 — в театре на Бродвее во время представления пьесы “Мазепа” (по Байрону) актриса Ада Менкен появляется полуголой, что приведет к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра.

1894 — по инициативе Пьера де Кубертена собирается конгресс по вопросу об учреждении (возобновлении проведения) Олимпийских игр.

1903 – основана The Ford Motor Company.

1911 — Основана корпорация IBM.

1913 — южноафриканский парламент запрещает чернокожим иметь землю.

1918 — в Советской России официально восстановлена смертная казнь.

1920 — в Гааге открылся международный трибунал Лиги Наций.

1934 — создан Союз писателей Украины.

1963 — стартовал космический корабль “Восток-6” с Валентиной Терешковой, первой в мире женщиной-космонавтом.

1974 — в Сомали объявлено о закрытии вузов на год с тем, чтобы студенты обучили кочевников страны грамоте.

Именинники 16 июня

1313 — Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор “Декамерона”.

1937 — Симеон II, последний царь Болгарии (1943—1946), премьер-министр страны (2001—2005).

1937 – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.

1950 – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.

1990 — Джон Ньюмен, британский певец.

Поздравления с днем ангела сегодня принимают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.