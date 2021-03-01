Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
“Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины. Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров”, – отмечается в сообщении.
В частности, по данным спецслужбы, на таможенном посту “Ягодин” Волынской таможни правоохранители задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками.
Фото: СБУ
“На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский Союз: 140 тыс. долл. США, 67,2 тысячи евро, 11,6 тыс. польских злотых, почти 16 кг изделий из золота, ориентировочной стоимостью 15 млн грн, табачные изделия в количестве 8826 блоков на 1,5 млн грн по ценам черного рынка”, – подчеркивается в сообщении.
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении подозрений фигурантам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отозвал из заграничной командировки двух сотрудников посольства Украины в Польше из-за задержания на контрабанде.
- В декабре 2020 года в Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду в Евросоюз партии кокаина. При этом в различных силовых ведомствах количество изъятого наркотика отличалась.