Разоблаченные контрразведчиками СБУ украинские дипломаты перевозили контрабандой через государственную границу Украины большую сумму валюты, почти 16 кг золота и табачных изделий на 1,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

“Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины. Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров”, – отмечается в сообщении.

В частности, по данным спецслужбы, на таможенном посту “Ягодин” Волынской таможни правоохранители задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками.

Фото: СБУ

“На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский Союз: 140 тыс. долл. США, 67,2 тысячи евро, 11,6 тыс. польских злотых, почти 16 кг изделий из золота, ориентировочной стоимостью 15 млн грн, табачные изделия в количестве 8826 блоков на 1,5 млн грн по ценам черного рынка”, – подчеркивается в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении подозрений фигурантам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отозвал из заграничной командировки двух сотрудников посольства Украины в Польше из-за задержания на контрабанде.