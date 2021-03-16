В этом году мы решили совместить два формата проведения форума – оффлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтобы участники имели возможность присутствовать на “A2B: Banking & Compliance” с любой точки мира, в удобных для себя условиях, даже не выходя из офиса или дома.
Дата: 16 апреля 2021
Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (улица Аллы Тарасовой, 5, г. Киев)
Время: 09:00 – 17:30
Главные темы форума:
Финансовый мониторинг
Судебная практика в финансово-банковском секторе
Fin Tech. Переход к инновационным технологиям
Для кого этот форум?
Форум является уникальной площадкой для объединения как юристов, адвокатов и ученых, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора, а также государственных органов.
Деньги и капитал нуждаются как в юридическом сопровождении, так и в профессиональном банкинге и комплаенсе. Согласно тенденций последних лет банки фактически стали порталом для бизнеса, который может быть открытым или закрытым.
На форуме мы будем обсуждать только практические кейсы и рекомендации для создания и ведения бизнеса в условиях действующих банковских ограничений. Также рассмотрим последние тенденции, направленные на прозрачное ведение бизнеса.
К участию приглашены:
- представители украинского и иностранного банковского сектора;
- представители крупного украинского бизнеса;
- представители аудиторских и консалтинговых компаний;
- представители юридических компаний;
- Специалисты в области комплаенс;
- представитель Национального банка Украины;
- представитель государственной фискальной службы Украины;
- представитель Министерства финансов Украины.
Генеральный партнер: Amber Law Company
Организатор: Ассоциация адвокатов Украины
Программа и регистрация по ссылке: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/