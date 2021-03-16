В этом году мы решили совместить два формата проведения форума – оффлайн и онлайн. Это сделано нами для того, чтобы участники имели возможность присутствовать на “A2B: Banking & Compliance” с любой точки мира, в удобных для себя условиях, даже не выходя из офиса или дома.

Дата: 16 апреля 2021

Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (улица Аллы Тарасовой, 5, г. Киев)

Время: 09:00 – 17:30

Главные темы форума:

Финансовый мониторинг

Судебная практика в финансово-банковском секторе

Fin Tech. Переход к инновационным технологиям

Для кого этот форум?

Форум является уникальной площадкой для объединения как юристов, адвокатов и ученых, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора, а также государственных органов.

Деньги и капитал нуждаются как в юридическом сопровождении, так и в профессиональном банкинге и комплаенсе. Согласно тенденций последних лет банки фактически стали порталом для бизнеса, который может быть открытым или закрытым.

На форуме мы будем обсуждать только практические кейсы и рекомендации для создания и ведения бизнеса в условиях действующих банковских ограничений. Также рассмотрим последние тенденции, направленные на прозрачное ведение бизнеса.

К участию приглашены:

представители украинского и иностранного банковского сектора;

представители крупного украинского бизнеса;

представители аудиторских и консалтинговых компаний;

представители юридических компаний;

Специалисты в области комплаенс;

представитель Национального банка Украины;

представитель государственной фискальной службы Украины;

представитель Министерства финансов Украины.

Генеральный партнер: Amber Law Company

Организатор: Ассоциация адвокатов Украины

Программа и регистрация по ссылке: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/