В Украине – День работников радио, телевидения и связи, в США – День фаст-фуда, День пуговиц, День “Устройте вечеринку с вашим медведем”, в Монголии – День гордости, в Мексике – День революции, в Таджикистане – День президента , в Беларуси – День куклы, в Аргентине – День национального суверенитета, в Исландии – День исландского языка, на Кубе – День святого Кристобаля, День основания Гаваны, в Индии – День национальной прессы, в Эстонии – День принятия декларации о суверенитете.
Памятные даты 16 ноября
1700 – Герцогство Пруссия – ранее в составе Священной Римской империи германской нации – провозглашено королевство.
1841 – Эдуард Гурвин запатентовал пробковый спасательный жилет.
1848 – В Лондоне дал последний концерт Фридерик Шопен.
1918 – Королевство Венгрия, которое до этого была частью Австро-Венгерской Империи, провозглашена республикой.
1918 – провозглашено закон ЗУНР “О администрацию”.
1924 – начала вещание первая украинская радиостанция – Украинское радио.
1933 – установлены дипломатические отношения между СССР и США.
1945 – в Лондоне основан ЮНЕСКО.
1967 – начался I Всемирный конгресс Свободных украинский в Нью-Йорке. (Продолжался 16-19.11).
1994 – В соответствии с Указом Президента № 667/94, от 11.11.94 начал ежегодно отмечаться День работников радио, телевидения и связи.
1999 – учреждена премия Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины.
2002 – Президент Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича.
2010 – помолвка принца Уильяма и Кейт.
Какой сегодня религиозный праздник
По церковному календарю сегодня верующие отмечают День святой Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В народе ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода и зима вступала в свои права.
Народные приметы и традиции
На реке стоит лед – в следующем году будет хороший урожай хлеба.
Если к вечеру мороз, то зима будет теплой.
Утром мороз ударил – выпадет много снега.
Мыши роют ямы – к похолоданию.
Если снег лежит, а листья еще не осыпались, то следующий год будет тяжелым и неурожайным.
Дым из трубы столбом идет – к морозной погоды.
Что нельзя делать сегодня
Не стоит пускать в дом незнакомцев, иначе в течение всей недели придется общаться с неприятными личностями.
Все договоренности, заключенные 16 ноября, обречены на провал. Лучше отложить.
Необходимо избегать большого скопления незнакомых людей.
Не стоит ссориться и конфликтовать.
Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира и Николая.