Сегодня, 16 ноября, мир отмечает день пуговиц, Международный день толерантности и Международный день борьбы с анорексией.

В Украине – День работников радио, телевидения и связи, в США – День фаст-фуда, День пуговиц, День “Устройте вечеринку с вашим медведем”, в Монголии – День гордости, в Мексике – День революции, в Таджикистане – День президента , в Беларуси – День куклы, в Аргентине – День национального суверенитета, в Исландии – День исландского языка, на Кубе – День святого Кристобаля, День основания Гаваны, в Индии – День национальной прессы, в Эстонии – День принятия декларации о суверенитете.

Памятные даты 16 ноября

1700 – Герцогство Пруссия – ранее в составе Священной Римской империи германской нации – провозглашено королевство.

1841 – Эдуард Гурвин запатентовал пробковый спасательный жилет.

1848 – В Лондоне дал последний концерт Фридерик Шопен.

1918 – Королевство Венгрия, которое до этого была частью Австро-Венгерской Империи, провозглашена республикой.

1918 – провозглашено закон ЗУНР “О администрацию”.

1924 – начала вещание первая украинская радиостанция – Украинское радио.

1933 – установлены дипломатические отношения между СССР и США.

1945 – в Лондоне основан ЮНЕСКО.

1967 – начался I Всемирный конгресс Свободных украинский в Нью-Йорке. (Продолжался 16-19.11).

1994 – В соответствии с Указом Президента № 667/94, от 11.11.94 начал ежегодно отмечаться День работников радио, телевидения и связи.

1999 – учреждена премия Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины.

2002 – Президент Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича.

2010 – помолвка принца Уильяма и Кейт.

Какой сегодня религиозный праздник

По церковному календарю сегодня верующие отмечают День святой Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В народе ее прозвали Холодной, так как погода в эти дни начинала меняться, наступали холода и зима вступала в свои права.

Народные приметы и традиции

На реке стоит лед – в следующем году будет хороший урожай хлеба.

Если к вечеру мороз, то зима будет теплой.

Утром мороз ударил – выпадет много снега.

Мыши роют ямы – к похолоданию.

Если снег лежит, а листья еще не осыпались, то следующий год будет тяжелым и неурожайным.

Дым из трубы столбом идет – к морозной погоды.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит пускать в дом незнакомцев, иначе в течение всей недели придется общаться с неприятными личностями.

Все договоренности, заключенные 16 ноября, обречены на провал. Лучше отложить.

Необходимо избегать большого скопления незнакомых людей.

Не стоит ссориться и конфликтовать.

Именины у Агапа, Георгия, Гертруды, Дмитрия, Анны, Иосифа, Михаила, Эдмунда, Владимира и Николая.