Ежегодно 16 ноября отмечается Международный день борьбы с нервной анорексией — заболеванием, при котором человек может довести себя до крайней степени истощения или смерти по причине недовольства своим весом и внешним видом.

#Буквы рассказывают, что это за заболевание.

Международный день борьбы с анорексией отмечают с 16 ноября 2005 года с целью привлечь внимание общества к заболеванию.

Что такое анорексия?

Анорексия — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы – в частности, паразитарных инфекций.

Почему возникает анорексия?

Специалисты считают, что причиной анорексии становится неустойчивость психики. Человек может быть зациклен на “несовершенствах” своего тела и хотеть их убрать, не замечая, что доводит себя до истощения.

Одной из причин анорексии может быть снижение самооценки из-за навязанного глянцевыми журналами, кино и рекламой образа “идеальной” женщины или “идеального” мужчины.

Заболевание может быть диагностировано у пациентов с нормальным весом и у больных с избыточной массой тела.

Признаки анорексии

Ограничение питания или отказ от еды;

Высокая физическая нагрузка с минимальным питанием или его отсутствием;

Постоянное внимание к собственному весу, взвешивания;

Обезвоженность, сухость кожи, ломкость ногтей и выпадение зубов, неритмичный пульс;

У женщин – прекращение менструации;

Бледность, депрессия.

Как лечить?

Методы лечения анорексии зависят в том числе и от типа патологии.

Существуют такие разновидности патологии:

Ограничительная, при которой пациенты много тренируются и ограничивают себя в пище, но очищение желудка не делают;

Очистительная, при которой пациенты могут много есть, но после еды делают все возможное для вывода ее из желудка (клизмы, слабительные и мочегонные препараты).

Решение о лечении анорексии врач принимает на основе обследования, индивидуальных особенностей пациента – в том числе и его возраста.

В большинстве случаев пациентов госпитализируют при необходимости срочно восстановить вес или при серьезных психических проблемах. Назначается обогащенное питание и психотерапия, а в некоторых случаях и нейролептики.

Обязательными являются консультации диетолога, который поможет разработать рацион питания.

День борьбы с анорексией известен также, как “День без диет”, в основе которого – принятие своего тела.

Кроме того, он посвящен пропаганде здорового образа жизни и поддержки собственного здоровья при любом весе и призван повысить осведомленность о потенциальных опасностях, связанных с радикальными диетами – в частности, о заболевании анорексией.