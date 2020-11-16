#Буквы рассказывают, что это за заболевание.
Международный день борьбы с анорексией отмечают с 16 ноября 2005 года с целью привлечь внимание общества к заболеванию.
Что такое анорексия?
Анорексия — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы – в частности, паразитарных инфекций.
Почему возникает анорексия?
Специалисты считают, что причиной анорексии становится неустойчивость психики. Человек может быть зациклен на “несовершенствах” своего тела и хотеть их убрать, не замечая, что доводит себя до истощения.
Одной из причин анорексии может быть снижение самооценки из-за навязанного глянцевыми журналами, кино и рекламой образа “идеальной” женщины или “идеального” мужчины.
Заболевание может быть диагностировано у пациентов с нормальным весом и у больных с избыточной массой тела.
Признаки анорексии
- Ограничение питания или отказ от еды;
- Высокая физическая нагрузка с минимальным питанием или его отсутствием;
- Постоянное внимание к собственному весу, взвешивания;
- Обезвоженность, сухость кожи, ломкость ногтей и выпадение зубов, неритмичный пульс;
- У женщин – прекращение менструации;
- Бледность, депрессия.
Как лечить?
Методы лечения анорексии зависят в том числе и от типа патологии.
Существуют такие разновидности патологии:
- Ограничительная, при которой пациенты много тренируются и ограничивают себя в пище, но очищение желудка не делают;
- Очистительная, при которой пациенты могут много есть, но после еды делают все возможное для вывода ее из желудка (клизмы, слабительные и мочегонные препараты).
Решение о лечении анорексии врач принимает на основе обследования, индивидуальных особенностей пациента – в том числе и его возраста.
В большинстве случаев пациентов госпитализируют при необходимости срочно восстановить вес или при серьезных психических проблемах. Назначается обогащенное питание и психотерапия, а в некоторых случаях и нейролептики.
Обязательными являются консультации диетолога, который поможет разработать рацион питания.
День борьбы с анорексией известен также, как “День без диет”, в основе которого – принятие своего тела.
Кроме того, он посвящен пропаганде здорового образа жизни и поддержки собственного здоровья при любом весе и призван повысить осведомленность о потенциальных опасностях, связанных с радикальными диетами – в частности, о заболевании анорексией.
- Ранее сообщалось, что 12 ноября отмечали Всемирный день борьбы с пневмонией.