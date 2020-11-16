Сегодня, 16 ноября, исполняется 75 лет ЮНЕСКО - Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В организацию входят 193 государства-члена, два государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

Об этом рассказывают #Буквы.

С 1 по 16 ноября 1945 года в Лондоне проходила конференция ООН по созданию Организации по вопросам образования и культуры, куда приехали представители 44 государств.

Элен Уилкинсон, министр образования Великобритании, читает Конституцию ЮНЕСКО.

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов толерантности, в которой говорится о равенстве всех людей, независимо от их вероисповедания, этнической принадлежности или цвета кожи. Эти принципы внесены и во Всеобщую декларацию прав человека.

Целью Декларации принципов терпимости – является соблюдение государствами гарантий справедливого законодательства, правопорядка, судебно-процессуальных и административных норм.

За период членства в ЮНЕСКО Украина выступала инициатором начала многих международных программ и проектов, например, Украина была среди инициаторов разработки Декларации о расах и расовых предрассудках.

Стоит отметить, что в научных учреждениях Украины созданы и действуют 11 кафедр ЮНЕСКО в области лингвистики, философии человеческого общения, применение информационных и коммуникационных технологий в образовании, превентивного образования и социальной политики, экологии техногенных регионов, криобиологии, клеточной и молекулярной нейробиологии, прав человека и демократии.

ЮНЕСКО издательство Office des Presses de l’Unesco (на разных языках), в котором появляются 26 периодических изданий, среди них “Курьер ЮНЕСКО” (35 языках), “Культуры”, “Музеум”, “Перспективы образования” и др. Украина является членом ЮНЕСКО с 1954.