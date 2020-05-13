В субботу, 16 мая, в День Европы в Украине и День города Каменец-Подольского пройдет IV Международный кинофестиваль "Бруківка", который получил название "КіберБруківка 2 (4) 20".

Он будет проходить в онлайн-формате на сайте: https://www.brukivkafest.com.

Международный кинофестиваль “Бруківка” – независимый фестиваль, который ежегодно организуется режиссером Андреем Зайцем в украинском городе Каменец-Подольский с 2017 года. Во время фестиваля проходят показы фильмов конкурсной программы, встречи с известными режиссерами, различные воркшопы, выступления музыкальных групп и вечеринки, но из-за пандемии COVID-19 и карантин мероприятие состоится в 2020 году онлайн.

Фильм о фестивале 2019:

45 дней на фестиваль было прислано 3034 работы из 110 стран мира, среди которых 70 из Украины. Больше всего короткометражных фильмов поступило из США (260 работ), Индии (224 работы), Ирана (211 работ), Италии (177 работ), Бразилии (167 работ), Франции (165 работ), Испании (157 работ) и из Великобритании (125 работ).

Отборником фильмов национальной программы “КіберБруківка” был член Украинской киноакадемии и Союза кинокритиков Украины Денис Буданов, а отборником международной программы организатор кинофестиваля и режиссер авторского кино и телевизионных проектов Андрей Заяц. В шорт-лист фестиваля были отобраны 45 работ в таких категориях, как:

“Украинский профессиональный короткометражный фильм”;

“Украинский любительский короткометражный фильм”;

“Короткометражный фильм в жанре киберпанк, пост-апокалипсис, ужасы и научная фантастика”,

“Международный короткометражный фильм”;

“Короткометражный фильм до 60 секунд”;

“Короткометражный фильм, снятый во время пандемии COVID-19”.

Победителей в этих номинациях выбирать профессиональное жюри, в которое вошли известный украинский журналист и кинокритик в “Украинская правда” и “Детектор медиа”, эксперт “Украинского культурного фонда” и Госкино Украины Ярослав Пидгора-Гвяздовский, основатель фестиваля независимого украинского кино “Бардак”, редактор журнала Cineast.com.ua, член союза кинокритиков Украины Антон Фролов, член Национального союза кинематографистов Украины, Международной федерации кинопрессы, союза кинокритиков Украины и Украинской Оскар ВСК комитета Александр Гусев, украинский кинорежиссера, продюсер, сценаристка, член Национального союза кинематографистов Украины, Украинская киноакадемии и Европейской киноакадемии Елена Демьяненко (х/ф “Гуцулка Ксения”) и украинский кинорежиссер, сценарист, продюсер, член Национального Союза кинематографистов Украины , Европейской киноакадемии, член правления Украинской киноакадемии, член оскаровского комитета Украины, председатель “Лаборатории проектов” НСКУ Дмитрий Томашпольский (х/ф: “Посторонний”).

Ведущим онлайн-трансляции уже традиционно станет солист Каменец-Подольского музыкальной группы “ЭКСПАНСИЯ”, актер и телеведущий Георгий “Geron Zai” Торяник.

Шорт-лист IV Каменец-Подольского Международного кинофестиваля “Бруківка”

Украинский любительский короткометражный фильм:

Мавка (2020) Режиссер Алена Шилова, Киев

Вплив (2019) Режиссер Анастасия Солдатенкова, Харьков

Слоны (2020) Режиссер Заур Джафаров, Киев

Followers (2019) Режиссеры Роберт Куньевський и Дина Ибрагимова, Украина / Польша

Мисливці (2019) Режиссер Сандра Алексеева, Одесса

Блуд (2020) Режиссер Юрий Онищенко, Одесса

Життя лінивого бєздєльніка (2020) Режиссер Роман Кологойда, Киев

Viseu, my love (2019) Режиссер Ольга Богачевская, Киев

Правдозахисні окуляри (2020) Режиссер Андрей Остриковський, Киев

Sir Chub de Pigi (2019) Режиссер Александр Гойсан, Ивано-Франковск

Украинский профессиональный короткометражный фильм:

Залежність (2019) Режиссер Валерия Ходос, Киев

(2019) Режиссер Валерия Ходос, Киев Вартовий часу (2020) Режиссер София Семенюк, Харьков

(2020) Режиссер София Семенюк, Харьков Івана Купала (2020) Режиссер Ангелина Турская, Киев

(2020) Режиссер Ангелина Турская, Киев Шнурочки (2019) Режиссер Юлия Тамтура, Винница

Історія однієї перерви (2019), режиссер Наталья Давыденко, Киев

(2019), режиссер Наталья Давыденко, Киев # LIKE4LIKE (2020) Режиссер Сергей Мисаки, Киев

Рушник (2019) Режиссер Оксана Карпус, Киев

(2019) Режиссер Оксана Карпус, Киев Прізвище в кишені (2019) Режиссер Степан Коваль, Киев

(2019) Режиссер Степан Коваль, Киев Хайп (2019) Режиссер Виктор Буток, Киев

S (HE) (2019) Режиссер Елена Рубашевская, Донецк

Короткометражный фильм в жанре киберпанк, пост-апокалипсис, ужасы и научная фантастика:

Atoumn (2019) Режиссер Устин Данчук, Херсон

Прибічник (2020) Режиссер Сергей Найда, Киев

Легкість буття (2019) Режиссер Сергей Хорольский и Дария Юсикова, Киев

Лють винищувача драконів 7 (2020) Режиссер Николай Бурден, Сторожинец, Черновицкая область

Одне життя (2020) Режиссер Максим Мельник, Тернополь

Похоронний марш снотворця (2020) Режиссер Витторио Бонуто, Италия

Радянський Кіберпанк (2019) Режиссеры Тарас Лащак и Станислав Пуздряк, Украина, Черновцы

Replica (2020) Режиссер Альваро-де-ла-Хос, Испания

Q: примарний віддалений ефект (2019) Режиссер Маркус Ханиш, Германия и Исландия

The Barber (2020) Режиссер Сергей Пудич, Украина

Международный короткометражный фильм:

Fata Morgana (2020) Режиссер Ангелина Комарова, Франция и Украина

Валіза без ручки(2019) Режиссер Сергей Куклова, Беларусь

Голубая материя (2019) Режиссер Андреа Гатопулос, Италия

ЭТИКЕТКА (2019) Режиссер Георгий М. Унковский, Македония, бывшая Югославская Республика

И ДА (2019) Режиссер Энтони НТИ, Республика Гана, Западная Африка

Короткометражный фильм до 60 секунд:

Маленька смерть (2020) Режиссер Игнасио Родо, Испания

Осінь (2019) Режиссер Жан-Мари Вилньов, Франция

Ще не закінчилося (2019) Режиссер Джанлука Гранокиа, Италия



ГІФ (2019) Режиссер Эрминии Кардиель, Испания

Фільтр Selfie (2019) Режиссер Элина Пупина, Украина

Короткометражный фильм, снятый во время пандемии COVID-19:

Кімната відпочинку (2020) Режиссер Ариэль Плищук, Израиль

Маніякюр (2020) Режиссеры Коля Бурдейний и Юлия Мельник, Украина

Перший день (2020) Режиссер Филипп Гуд, США

Covid – 19 з космосу (2020) Режиссеры Эдоардо Нерви, Леа Борньотто и Вера Борниотто, Италия

Вбивство часу (2020) Режиссер Нил Мерфи, Испания

Программа IV Каменец-Подольского Международного кинофестиваля “Бруківка”

15:00 – Торжественное открытие онлайн кинофестиваля “КіберБруківка 2 (4) 20”.

15:15 – Показ работ в номинации “Украинский любительский короткометражный фильм”.

16:45 – Показ работ в номинации “Украинский профессиональный короткометражный фильм”.

18:45 – Показ работ в номинации “Короткометражный фильм до 60 секунд”.

19:00 – Показ работ в номинации “Международный короткометражный фильм”.

20:20 – Виртуальный конкурс на лучший косплей.

20:30 – Показ работ в номинации “Короткометражный фильм в жанре киберпанк, пост-апокалипсис, ужасы и научная фантастика”.

22:30 – Показ работ в номинации “Короткометражный фильм, снятый во время пандемии COVID-19».

23:00 – Объявление победителей и закрытия кинофестиваля.