16-летняя активистка Ааве Мурто 7 октября стала премьером Финляндии на один день. По поводу Международного дня девочек она займется вопросами равноправия, а также встретится с политиками и руководителями страны.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства Финляндии.

Согласно программе Girls Takeover, посвященной Международному дню девушек ООН, который отмечают 11 октября, активистка проведет встречи с политиками и общественными лидерами страны, которые занимаются вопросами борьбы за равноправие и против домогательств в отношении представительниц женского пола.

Темой Girls Takeover в этом году выбрали влияние технологий на гендерное равенство.

Для участия в проекте выбрали несколько учреждений и компаний в Финляндии, которые принимают меры по содействию гендерному равенству в технологиях.

“Во время мероприятия премьер-министр Марин и Мурто обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать технологии во всем мире? Кроме того, Марин и Мурто будут обсуждать вопрос преследования девушек в интернете”, – говорится в сообщении.

В течение дня Мурто встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.

Это уже четвертый проект Girls Takeover в Финляндии.

В прошлом году, в рамках проекта, молодые активистки движения заняли посты 1800 руководителей в более чем 60 странах мира.