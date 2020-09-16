Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День работающих родителей, День корабля “Мейфлауэр”, День “Держитесь подальше от Сиэтла”, День гуакамоле, День пластилина “Плей-До”, День школьного рюкзака, День хлеба с корицей и изюмом, в Италии – День рождения Джульетты, в Мексике – День независимости, в Папуа-Новая Гвинея – День независимости, в Малайзии – День малазийской федерации, в Кыргызстане – День работников службы государственной охраны, в Ливии – День мучеников.

Памятные даты 16 сентября

1408 – последнее письменно зафиксировано свадьбы викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии.

1492 – во время первой экспедиции Колумба было открыто Саргассово море.

1651 – В Белой Церкви вспыхнуло восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой.

1658 – Гетман Украины Иван Выговский заключил с Польшей Гадячский договор.

1810 – Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость

1914 – 2500 сечевых стрельцов украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины.

1918 – ВЦИК принял декрет об учреждении первого советского ордена – орден Красного Знамени.

1930 – Польское правительство начало проведение так называемой пацификации (насильственного умиротворения) украинский в Восточной Галичине.

1963 – года до новой федерации Малайзия присоединяется город-государство Сингапур.

1975 – Папуа Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии.

1979 – На восточном крыле шахты “Юнком” (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте “Кливаж” осуществлен подземный ядерный взрыв.

1987 – Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

2000 – День Памяти (исчезновение) журналиста Георгия Гонгадзе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 сентября чтит память святой Домны Никомидийской. В народе верили, что для того, чтобы осень и зима в доме прошли благополучно, никто не болел, всем хватило еды и тепла, нужно обязательно в день Домны тщательно прибраться в жилых помещениях, хозяйственных сараях, амбарах и прочих пристройках. Все ненужное лучше сжечь.

Народные приметы и традиции:

Если на Василису теплая погода, то зима будет длинной;

Если днем держится туман, то все полевые работы будут легкими и успешными;

Если вокруг молодого месяца или полнолуния видно туман, то будет солнечная погода;

Если во второй половине дня идет дождь, то непогода задержится на несколько дней;

Если птицы летают низко над землей, то погода ухудшится.

Что нельзя делать сегодня:

Нельзя ругаться, ссориться и кричать;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством;

Нельзя держать дома старые и поломанные вещи;

Нельзя отказывать в помощи;

Нельзя есть жирную и вредную пищу;

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

В среду, 16 сентября, именины отмечают Ефим, Петр, Иван, Константин и Василиса.