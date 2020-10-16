#Буквы собрали интересные факты о событиях и праздниках этого дня.
Всемирный день анестезиолога (World Anaesthesia Day) празднуют специалисты обезболивания и реанимации в честь впервые проведенной в этот день в 1846 году американцем Томасом Мортоном успешной операции под эфирным наркозом.
День аллерголога – неофициальный профессиональный праздник отмечают врачи, занимающиеся лечением и профилактикой аллергических реакций и нарушений иммунной системы человека.
Всемирный день продовольствия (World Food Day) с 1979 года ежегодно проводится 16 октября под эгидой ООН в честь образования Организации продовольствия и сельского хозяйства в 1945 году с целью осведомленности населения о мировой продовольственной проблеме, избавления людей от голода и нищеты.
Всемирный день хлеба (World Bread Day) – еще один вкусный праздник, который отмечается в этот день в честь одного из самых популярных продуктов в мире, учрежденный в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров.
Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day) – проводится с целью борьбы с ожирением и информированности о людей важности и пользе здорового питания как образа жизни.
День шефа или день босса (National Boss’s Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней отмечается ежегодно с 1962 года сначала в Америке, а позже – во всем мире, по инициативе работницы Патриции Хароски в честь любимого босса.
Православные праздники 16 октября
В народе 16 октября почитают Дионисия Ареопагита. Люди верили, что в канун зимы на землю являются злые духи, которые вызывают осенние болезни и другие напасти. На Дениса боялись нечистой силы, порчи и сглаза. Из-за этого с особой опаской относились к черноглазым и кареглазым людям, поскольку их считали самыми глазливыми.
Дионисий который жил в I веке на территории Афин. Он был учеником святого Павла. В 95 году по приказу папы Климента Дионисий был отправлен в Галлию для того чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там через год был схвачен язычниками и убит.
Приметы:
- Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.
- Воробьи перелетают стайками с места на место – ждите непогоды.
- Если мыши роют норы на южную сторону – зима будет холодной.
Что нельзя делать:
- Нельзя ругаться и употреблять нецензурные выражения, а также ссориться;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами;
- Нельзя держать негативных мыслей в голове;
- Нельзя злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам;
- Нельзя есть много жирных блюд.
Именинники: Денис, Павел, Петр и Иоанн.
16 октября: интересные и важные события в Украине и мире
1555 — по приказу английской королевы Марии I Тюдор сожжены за ересь протестантские епископы Лондона и Вочестера.
1793 – казнь Марии-Антуанетты, королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII.
1846 — в клинике Бостона (США) при проведении операции зубной врач Уильям Мортон впервые осуществил публичную демонстрацию эфирного наркоза.
1918 – украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества, куда записано около 150 тыс. семей.
1923 – основана кинокомпания The Walt Disney Company.
1979 – в Киеве начал работу театр “Дружба”.
Именинники 16 октября
1758 — Ноа Уэбстер, американский филолог, составитель «Американского словаря английского языка».
1854 – Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, прозаик.
1863 – Джозеф Остин Чемберлен, английский государственный и политический деятель.
1907 – Петр Григоренко, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы.
1958 – Тим Роббинс, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер.
1961 – Марк Леви, французский писатель.
1962 – Дмитрий Хворостовский, российский оперный певец.