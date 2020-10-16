В пятницу, 16 октября, в мире множество различных праздников: Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день хлеба, Всемирный день здорового питания, День босса и не только.

#Буквы собрали интересные факты о событиях и праздниках этого дня.

Всемирный день анестезиолога (World Anaesthesia Day) празднуют специалисты обезболивания и реанимации в честь впервые проведенной в этот день в 1846 году американцем Томасом Мортоном успешной операции под эфирным наркозом.

День аллерголога – неофициальный профессиональный праздник отмечают врачи, занимающиеся лечением и профилактикой аллергических реакций и нарушений иммунной системы человека.

Всемирный день продовольствия (World Food Day) с 1979 года ежегодно проводится 16 октября под эгидой ООН в честь образования Организации продовольствия и сельского хозяйства в 1945 году с целью осведомленности населения о мировой продовольственной проблеме, избавления людей от голода и нищеты.

Всемирный день хлеба (World Bread Day) – еще один вкусный праздник, который отмечается в этот день в честь одного из самых популярных продуктов в мире, учрежденный в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров.

Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day) – проводится с целью борьбы с ожирением и информированности о людей важности и пользе здорового питания как образа жизни.

День шефа или день босса (National Boss’s Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней отмечается ежегодно с 1962 года сначала в Америке, а позже – во всем мире, по инициативе работницы Патриции Хароски в честь любимого босса.

Православные праздники 16 октября

В народе 16 октября почитают Дионисия Ареопагита. Люди верили, что в канун зимы на землю являются злые духи, которые вызывают осенние болезни и другие напасти. На Дениса боялись нечистой силы, порчи и сглаза. Из-за этого с особой опаской относились к черноглазым и кареглазым людям, поскольку их считали самыми глазливыми.

Дионисий который жил в I веке на территории Афин. Он был учеником святого Павла. В 95 году по приказу папы Климента Дионисий был отправлен в Галлию для того чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там через год был схвачен язычниками и убит.

Приметы:

Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.

Воробьи перелетают стайками с места на место – ждите непогоды.

Если мыши роют норы на южную сторону – зима будет холодной.

Что нельзя делать:

Нельзя ругаться и употреблять нецензурные выражения, а также ссориться;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами;

Нельзя держать негативных мыслей в голове;

Нельзя злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам;

Нельзя есть много жирных блюд.

Именинники: Денис, Павел, Петр и Иоанн.

16 октября: интересные и важные события в Украине и мире

1555 — по приказу английской королевы Марии I Тюдор сожжены за ересь протестантские епископы Лондона и Вочестера.

1793 – казнь Марии-Антуанетты, королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII.

1846 — в клинике Бостона (США) при проведении операции зубной врач Уильям Мортон впервые осуществил публичную демонстрацию эфирного наркоза.

1918 – украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества, куда записано около 150 тыс. семей.

1923 – основана кинокомпания The Walt Disney Company.

1979 – в Киеве начал работу театр “Дружба”.

Именинники 16 октября

1758 — Ноа Уэбстер, американский филолог, составитель «Американского словаря английского языка».

1854 – Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, прозаик.

1863 – Джозеф Остин Чемберлен, английский государственный и политический деятель.

1907 – Петр Григоренко, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы.

1958 – Тим Роббинс, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер.

1961 – Марк Леви, французский писатель.

1962 – Дмитрий Хворостовский, российский оперный певец.