#Буквы собрали интересные факты о писателе, со дня рождения которого прошло 166 лет.
Краткая биография Оскара Уайльда
Полное имя писателя – Оскар Фингал О’Флаэрт Уиллс Уайльд.
Он родился и вырос в столице Ирландии, городе Дублине.
Его родители были известны в кругах высшего общества. Отец, Уильям Уайльд, занимался медициной, имел звание рыцаря. Мать Оскара, Джейн Франческа, боролась за права ирландцев и активно поддерживала революционное движение. Как мать, так и отец увлекались литературой. Также у Оскара были старший на два года брат Уильям и младшая на два года сестра Изола (умерла в 10 лет из-за воспаления головного мозга).
Оскар учился дома, выучил немецкий и французский язык. После этого была учеба в Королевской школе Портора. В 17 лет Оскар оправился на учебу в Тринити-колледж.
Любимым занятием Оскара было изучение древнегреческой культуры. Он пытался одеваться, разговаривать, вести себя так, как будто живет в античную эпоху. Даже характер его напоминал древних греков: такой же скептически настроен ко всему и самоироничен.
Следующий этап обучения Оскара – Оксфорд. О нем говорили разное, но это совершенно не заботило будущего писателя. Он считал, что не стоит разрушать тот ореол загадочности и легендарности, который уже сложился. В то время окончательно сформировался и его писательский талант. На мировоззрение Оскара повлиял Джон Рескин, английский писатель и теоретик.
С 24 лет Оскар жил в Лондоне. Он посещал все популярные литературные салоны, удивлял окружающих своими высказываниями и необычной манерой одеваться.
Став мужем (супруга – Констанция Ллойд, дочь юриста) и отцом (сыновья-погодки Сирил и Вивиан) Уайльд увлекся написанием сказок. Самые известные их них – “Звездный мальчик”, “Счастливый принц”, “Соловей и роза”.
Поговаривали, что супруги жили счастливо в браке лишь несколько лет. Оскар не долечил венерическую болезнь, из-за чего постоянно ругался с женой и, в итоге, решил жить отдельно. По некоторым данным это якобы повлияло на то, что он решил сменить ориентацию. Одним из первых его партнеров был Роберт Росс, долгое время работавший личным секретарем и доверенным лицом писателя. Но главным мужчиной в его жизни был маркиз Альфред Дуглас.
Любовь Оскара к Альфреду сыграла с ним злую шутку. Родители маркиза были уверены, что писатель соблазнил их сына, а потому сделали все возможное, чтобы уничтожить Уайльда. Его обвинили в “содомии”, а писатель решил судиться.
Но маркиз сумел доказать свою правоту в суде. Гомосексуальность Оскара была доказана в суде, за то его осудили к двум годам каторжных работ. После этого от Оскара отвернулись все. Жена с детьми уехала в другую страну и даже сменила фамилию. А возлюбленный Альфред, из-за которого все произошло, отвернулся от Оскара.
После возвращения с каторги писатель уехал жить во Францию, но написал немного. В начале 1900 года Оскар заболевает ушной инфекцией, которая при ослабленном заключением организме, спровоцировала развитие менингита. Воспаление мозга и стало причиной смерти писателя 30 ноября.
Главный роман своей жизни Оскар написал после 30-ти. В 1890 году вышел в свет роман “Портрет Дориана Грея”. Несмотря на то, что Оскар задумывал роман, как поучительную историю о важности воспитания и влияния общества, многие читатели восприняли его как “аморальный рассказ о безнравственности”. После этого Оскар больше никогда не возвращался к жанру романа, но принялся за комедии и театральные пьесы.
Интересные факты о писателе
- Оскар Уайльд признан самым остроумным человеком, когда-либо жившем в Англии.
- Роман “Портрет Дориана Грея” был экранизирован более 25 раз.
- Дом привидений Токийского Диснейленда украшен портретом молодого Дориана Грея, который меняет картинку на изображение страшного старика.
- Уайльд всегда переодевался перед тем, как сесть за стол.
- Уайльд иронично утверждал, что женщины любят мужчин не за достоинства, а за недостатки.
- Писатель умер под именем Себастьяна Мельмота.
Лучшие цитаты Оскара Уайльда
О людях
- Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения; наша жизнь — мимикрия; наши страсти — цитата!
- Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.
- Люди всегда разрушают то, что любят больше всего.
- Циник — это человек, который всему знает цену и ничего не ценит.
- Только пустые люди знают себя.
- Будь собой, остальные роли заняты.
- Человек является наполовину тем, что он есть, а наполовину тем, чем он хотел бы стать.
О жизни
- Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем.
- Господь, создавая человека, несколько переоценил свои силы.
- Определить — значит ограничить.
- Нет ничего такого, на что нельзя было бы надеяться. Жизнь и есть надежда.
О личностных качествах
- Нет греха, кроме глупости.
- Я вовсе не хочу знать, что говорят за моей спиной, — я и без того о себе достаточно высокого мнения.
- Согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению.
- Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно.
- Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так поставить паруса, чтобы достичь своей цели.
- Тот, кто смотрит на дело с обеих сторон, обычно не видит ни одной из них.
- Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь.
- Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав.
Лучшие книги Оскара Уайльда
- “Равенна” (1878)
- “Сад Эроса” (1881)
- “Герцогиня Падуанская” (1883)
- “Кентервильское привидение” (1887)
- “Преступление лорда Артура Сэвила” (1888)
- “Счастливый принц” и другие сказки” (1888)
- “Портрет Дориана Грея” (1890)
- “Саломея” (1891)
- “Гранатовый домик” (1891)
- “Веер леди Уиндермир” (1892)
- “Женщина, не стоящая внимания” (1893)
- “Сфинкс” (1894)
- “Идеальный муж” (1895)
- “Баллада Редингской тюрьмы” (1898)