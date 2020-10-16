#Буквы собрали интересные факты о писателе, со дня рождения которого прошло 166 лет.

Краткая биография Оскара Уайльда

Полное имя писателя – Оскар Фингал О’Флаэрт Уиллс Уайльд.

Он родился и вырос в столице Ирландии, городе Дублине.

Его родители были известны в кругах высшего общества. Отец, Уильям Уайльд, занимался медициной, имел звание рыцаря. Мать Оскара, Джейн Франческа, боролась за права ирландцев и активно поддерживала революционное движение. Как мать, так и отец увлекались литературой. Также у Оскара были старший на два года брат Уильям и младшая на два года сестра Изола (умерла в 10 лет из-за воспаления головного мозга).

Оскар учился дома, выучил немецкий и французский язык. После этого была учеба в Королевской школе Портора. В 17 лет Оскар оправился на учебу в Тринити-колледж.

Любимым занятием Оскара было изучение древнегреческой культуры. Он пытался одеваться, разговаривать, вести себя так, как будто живет в античную эпоху. Даже характер его напоминал древних греков: такой же скептически настроен ко всему и самоироничен.

Следующий этап обучения Оскара – Оксфорд. О нем говорили разное, но это совершенно не заботило будущего писателя. Он считал, что не стоит разрушать тот ореол загадочности и легендарности, который уже сложился. В то время окончательно сформировался и его писательский талант. На мировоззрение Оскара повлиял Джон Рескин, английский писатель и теоретик.

С 24 лет Оскар жил в Лондоне. Он посещал все популярные литературные салоны, удивлял окружающих своими высказываниями и необычной манерой одеваться.

Став мужем (супруга – Констанция Ллойд, дочь юриста) и отцом (сыновья-погодки Сирил и Вивиан) Уайльд увлекся написанием сказок. Самые известные их них – “Звездный мальчик”, “Счастливый принц”, “Соловей и роза”.

Поговаривали, что супруги жили счастливо в браке лишь несколько лет. Оскар не долечил венерическую болезнь, из-за чего постоянно ругался с женой и, в итоге, решил жить отдельно. По некоторым данным это якобы повлияло на то, что он решил сменить ориентацию. Одним из первых его партнеров был Роберт Росс, долгое время работавший личным секретарем и доверенным лицом писателя. Но главным мужчиной в его жизни был маркиз Альфред Дуглас.

Любовь Оскара к Альфреду сыграла с ним злую шутку. Родители маркиза были уверены, что писатель соблазнил их сына, а потому сделали все возможное, чтобы уничтожить Уайльда. Его обвинили в “содомии”, а писатель решил судиться.

Но маркиз сумел доказать свою правоту в суде. Гомосексуальность Оскара была доказана в суде, за то его осудили к двум годам каторжных работ. После этого от Оскара отвернулись все. Жена с детьми уехала в другую страну и даже сменила фамилию. А возлюбленный Альфред, из-за которого все произошло, отвернулся от Оскара.

После возвращения с каторги писатель уехал жить во Францию, но написал немного. В начале 1900 года Оскар заболевает ушной инфекцией, которая при ослабленном заключением организме, спровоцировала развитие менингита. Воспаление мозга и стало причиной смерти писателя 30 ноября.

Главный роман своей жизни Оскар написал после 30-ти. В 1890 году вышел в свет роман “Портрет Дориана Грея”. Несмотря на то, что Оскар задумывал роман, как поучительную историю о важности воспитания и влияния общества, многие читатели восприняли его как “аморальный рассказ о безнравственности”. После этого Оскар больше никогда не возвращался к жанру романа, но принялся за комедии и театральные пьесы.

Интересные факты о писателе

  • Оскар Уайльд признан самым остроумным человеком, когда-либо жившем в Англии.
  • Роман “Портрет Дориана Грея” был экранизирован более 25 раз.
  • Дом привидений Токийского Диснейленда украшен портретом молодого Дориана Грея, который меняет картинку на изображение страшного старика.
  • Уайльд всегда переодевался перед тем, как сесть за стол.
  • Уайльд иронично утверждал, что женщины любят мужчин не за достоинства, а за недостатки.
  • Писатель умер под именем Себастьяна Мельмота.

Лучшие цитаты Оскара Уайльда

О людях

  • Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения; наша жизнь — мимикрия; наши страсти — цитата!
  • Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.
  • Люди всегда разрушают то, что любят больше всего.
  • Циник — это человек, который всему знает цену и ничего не ценит.
  • Только пустые люди знают себя.
  • Будь собой, остальные роли заняты.
  • Человек является наполовину тем, что он есть, а наполовину тем, чем он хотел бы стать.

О жизни

  • Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем.
  • Господь, создавая человека, несколько переоценил свои силы.
  • Определить — значит ограничить.
  • Нет ничего такого, на что нельзя было бы надеяться. Жизнь и есть надежда.

О личностных качествах

  • Нет греха, кроме глупости.
  • Я вовсе не хочу знать, что говорят за моей спиной, — я и без того о себе достаточно высокого мнения.
  • Согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению.
  • Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно.
  • Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так поставить паруса, чтобы достичь своей цели.
  • Тот, кто смотрит на дело с обеих сторон, обычно не видит ни одной из них.
  • Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь.
  • Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав.

Лучшие книги Оскара Уайльда

  • “Равенна” (1878)
  • “Сад Эроса” (1881)
  • “Герцогиня Падуанская” (1883)
  • “Кентервильское привидение” (1887)
  • “Преступление лорда Артура Сэвила” (1888)
  • “Счастливый принц” и другие сказки” (1888)
  • “Портрет Дориана Грея” (1890)
  • “Саломея” (1891)
  • “Гранатовый домик” (1891)
  • “Веер леди Уиндермир” (1892)
  • “Женщина, не стоящая внимания” (1893)
  • “Сфинкс” (1894)
  • “Идеальный муж” (1895)
  • “Баллада Редингской тюрьмы” (1898)