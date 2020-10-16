#Буквы собрали интересные факты о писателе, со дня рождения которого прошло 166 лет.

Краткая биография Оскара Уайльда

Полное имя писателя – Оскар Фингал О’Флаэрт Уиллс Уайльд.

Он родился и вырос в столице Ирландии, городе Дублине.

Его родители были известны в кругах высшего общества. Отец, Уильям Уайльд, занимался медициной, имел звание рыцаря. Мать Оскара, Джейн Франческа, боролась за права ирландцев и активно поддерживала революционное движение. Как мать, так и отец увлекались литературой. Также у Оскара были старший на два года брат Уильям и младшая на два года сестра Изола (умерла в 10 лет из-за воспаления головного мозга).

Оскар учился дома, выучил немецкий и французский язык. После этого была учеба в Королевской школе Портора. В 17 лет Оскар оправился на учебу в Тринити-колледж.

Любимым занятием Оскара было изучение древнегреческой культуры. Он пытался одеваться, разговаривать, вести себя так, как будто живет в античную эпоху. Даже характер его напоминал древних греков: такой же скептически настроен ко всему и самоироничен.

Следующий этап обучения Оскара – Оксфорд. О нем говорили разное, но это совершенно не заботило будущего писателя. Он считал, что не стоит разрушать тот ореол загадочности и легендарности, который уже сложился. В то время окончательно сформировался и его писательский талант. На мировоззрение Оскара повлиял Джон Рескин, английский писатель и теоретик.

С 24 лет Оскар жил в Лондоне. Он посещал все популярные литературные салоны, удивлял окружающих своими высказываниями и необычной манерой одеваться.

Став мужем (супруга – Констанция Ллойд, дочь юриста) и отцом (сыновья-погодки Сирил и Вивиан) Уайльд увлекся написанием сказок. Самые известные их них – “Звездный мальчик”, “Счастливый принц”, “Соловей и роза”.

Поговаривали, что супруги жили счастливо в браке лишь несколько лет. Оскар не долечил венерическую болезнь, из-за чего постоянно ругался с женой и, в итоге, решил жить отдельно. По некоторым данным это якобы повлияло на то, что он решил сменить ориентацию. Одним из первых его партнеров был Роберт Росс, долгое время работавший личным секретарем и доверенным лицом писателя. Но главным мужчиной в его жизни был маркиз Альфред Дуглас.

Любовь Оскара к Альфреду сыграла с ним злую шутку. Родители маркиза были уверены, что писатель соблазнил их сына, а потому сделали все возможное, чтобы уничтожить Уайльда. Его обвинили в “содомии”, а писатель решил судиться.

Но маркиз сумел доказать свою правоту в суде. Гомосексуальность Оскара была доказана в суде, за то его осудили к двум годам каторжных работ. После этого от Оскара отвернулись все. Жена с детьми уехала в другую страну и даже сменила фамилию. А возлюбленный Альфред, из-за которого все произошло, отвернулся от Оскара.

После возвращения с каторги писатель уехал жить во Францию, но написал немного. В начале 1900 года Оскар заболевает ушной инфекцией, которая при ослабленном заключением организме, спровоцировала развитие менингита. Воспаление мозга и стало причиной смерти писателя 30 ноября.

Главный роман своей жизни Оскар написал после 30-ти. В 1890 году вышел в свет роман “Портрет Дориана Грея”. Несмотря на то, что Оскар задумывал роман, как поучительную историю о важности воспитания и влияния общества, многие читатели восприняли его как “аморальный рассказ о безнравственности”. После этого Оскар больше никогда не возвращался к жанру романа, но принялся за комедии и театральные пьесы.

Интересные факты о писателе

Оскар Уайльд признан самым остроумным человеком, когда-либо жившем в Англии.

Роман “Портрет Дориана Грея” был экранизирован более 25 раз.

Дом привидений Токийского Диснейленда украшен портретом молодого Дориана Грея, который меняет картинку на изображение страшного старика.

Уайльд всегда переодевался перед тем, как сесть за стол.

Уайльд иронично утверждал, что женщины любят мужчин не за достоинства, а за недостатки.

Писатель умер под именем Себастьяна Мельмота.

Лучшие цитаты Оскара Уайльда

О людях

Большинство из нас — это не мы. Наши мысли — это чужие суждения; наша жизнь — мимикрия; наши страсти — цитата!

Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

Люди всегда разрушают то, что любят больше всего.

Циник — это человек, который всему знает цену и ничего не ценит.

Только пустые люди знают себя.

Будь собой, остальные роли заняты.

Человек является наполовину тем, что он есть, а наполовину тем, чем он хотел бы стать.

О жизни

Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем.

Господь, создавая человека, несколько переоценил свои силы.

Определить — значит ограничить.

Нет ничего такого, на что нельзя было бы надеяться. Жизнь и есть надежда.

О личностных качествах

Нет греха, кроме глупости.

Я вовсе не хочу знать, что говорят за моей спиной, — я и без того о себе достаточно высокого мнения.

Согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению.

Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно.

Я не могу управлять направлением ветра, но всегда могу так поставить паруса, чтобы достичь своей цели.

Тот, кто смотрит на дело с обеих сторон, обычно не видит ни одной из них.

Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь.

Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав.

Лучшие книги Оскара Уайльда