Сегодня, 17 марта, в мире отмечают День святого Патрика, День подводной лодки. В Таиланде празднуют Национальный День Муай-Тай.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1674 – Иван Самойлович был провозглашен гетманом “обоих берегов Днепра”.

1804 – в Веймаре состоялась премьера драмы Фридриха Шиллера “Вильгельм Телль”.

1830 – в Варшаве состоялся дебют Фредерика Шопена.

1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.

1861 – объединение Италии. Было провозглашено Итальянское Королевство с Виктором Эммануилом II как первым итальянским королем (Рим и Венеция тогда еще не входили в состав нового государства).

1861 – во всех церквях Российской империи начали зачитывать крестьянам Манифест “О даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта» (об отмене крепостного права).

1899 – опубликовано классическую неаполитанскую песню O Sole Mio !.

1917 – в Киеве создали Украинскую Центральную Раду.

1930 – Американский мафиози Аль Капоне выпустили на свободу из-за того, что не смогли доказать совершенные им преступления.

1937 – в СССР принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения.

1939 – в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.

1940 – в СССР испытали первый танк Т-34, разработанный конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183.

1945 – под руководством генерала Павла Шандрука образован Украинский Национальный Комитет, политико-общественный центр, отстаивал перед немецкими властями украинские интересы.

1948 – Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписали Брюссельский пакт – предшественник Западно-Европейского Союза (WEU).

1950 – в США объявлено об открытии 98-го химического элемента – калифорния.

1960 – в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1966 – запустили первый спутник с космодрома Плесецк (около Архангельска).

1972 – в Киеве создали Институт книги и книгопечатания.

1980 – английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.

1991 – на референдуме в СССР 76,4% населения проголосовало за сохранение Союза.

1995 – Верховная Рада Украины отменила должность президента Крыма.

1995 – впервые в эфир вышел Художественный канал “Территория А” на телеканале ICTV.

2000 – в Уганде около тысячи членов религиозной секты “Заповеди Божии” сожгли себя в своей церкви.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 17 марта чтит память преподобного Герасима Иорданского.

Приметы погоды:

грачи играют – к хорошей погоде;

грачи стаями вьются над гнездами – к меняющейся погоды;

грачи кричат ​​- к дождю.

Именины в этот день в Герасима, Василия, Даниила, Павла, Иулиании, Иакова, Григория, Вячеслава и Ульяны.