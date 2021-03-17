#Буквы рассказывают об истории праздника и его традиции.
Стоит отметить, что День Святого Патрика празднуют не только в Ирландии, но и в США, Японии, Южной Корее, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Украины, России.
Кто такой святой Патрик
Патрика в 16-летнем возрасте похитили ирландские разбойники и доставили в Ирландии в качестве раба. После своего освобождения, Патрик обратился к религии и основал на территории страны сотни церквей.
Святой Патрик – первый епископ, заместитель и борец за свободу Ирландии.
Традиции празднования
Несмотря на то, что День Святого Патрика является христианским праздником, в нем присутствуют и языческие традиции.
В этот день люди шумно веселятся, пьют много пива в пабах.
Традиционным цветом Дня Святого Патрика является зеленый: поэтому ирландцы одевают зеленую одежду с изображением трилистника, а также декорируют дома в зеленый цвет.
А еще ирландцы поют национальные гимны.
Еще одним символом праздника являются лепреконы – сказочные башмачники, у которых припрятан горшочек с золотом.
Google также не забыл об этом дне и сегодня представил праздничный дудл.
- В Одессе 17 марта 2018 отпраздновали День святого Патрика – покровителя Ирландии. В честь праздника в городе организовали парад.