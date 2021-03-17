Сегодня, 17 марта, отмечают культовое ирландский праздник - День Святого Патрика. Это национальный праздник и поэтому в Ирландии этот день - выходной.

#Буквы рассказывают об истории праздника и его традиции.

Стоит отметить, что День Святого Патрика празднуют не только в Ирландии, но и в США, Японии, Южной Корее, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Украины, России.

Кто такой святой Патрик

Патрика в 16-летнем возрасте похитили ирландские разбойники и доставили в Ирландии в качестве раба. После своего освобождения, Патрик обратился к религии и основал на территории страны сотни церквей.

Святой Патрик – первый епископ, заместитель и борец за свободу Ирландии.

Традиции празднования

Несмотря на то, что День Святого Патрика является христианским праздником, в нем присутствуют и языческие традиции.

В этот день люди шумно веселятся, пьют много пива в пабах.

Традиционным цветом Дня Святого Патрика является зеленый: поэтому ирландцы одевают зеленую одежду с изображением трилистника, а также декорируют дома в зеленый цвет.

А еще ирландцы поют национальные гимны.

Еще одним символом праздника являются лепреконы – сказочные башмачники, у которых припрятан горшочек с золотом.

Google также не забыл об этом дне и сегодня представил праздничный дудл.