В пятницу, 17 июля, в мире отмечают День международного уголовного правосудия и День эмодзи.

#Буквы собрали факты о сегодняшнем дне.

В Ираке 17 июля празднуют День революции, в Лесото – День короля, в Финляндии – День демократии, в Республике Корея – День Конституции, а в Пуэрто-Рико — День Ривьеры.

Всемирный день международного уголовного правосудия (World Day for International Justice)

Этот праздник был утвержден под эгидой ООН в 1998 году. Именно в этот день был принят Римский статут Международного уголовного суда.

Римский статут – основополагающий документ Международного уголовного суда. Работа над ним шла с 9 декабря 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, связанных с геноцидом, и наказании за него и предложила Комиссии международного права “рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания международного юридического органа, на который возлагается рассмотрение дел лиц, обвиняемых в совершении преступления геноцида”.

Этот договор вступил в силу 1 июля 2002 года, через 60 дней после того, как 60 государств стали участниками Статута посредством ратификации или присоединения.

Согласно Римскому статуту, Международный уголовный суд (МУС) является постоянно действующим международным судебным органом, “уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества”.

Участниками Римского статута МУС являются 111 государств.

Среди них нет трех постоянных членов Совета Безопасности ООН – Китая, России и США, а также ряда крупных и влиятельных стран – Индии, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Саудовской Аравии и других.

37 стран подписали Римский статут, но пока не ратифицировали.

Всемирный день эмодзи (World Emoji Day)

Это скорее неофициальный праздник, появившийся в 2014 году, для людей, которые передают свои эмоции в соцсетях посредством символов и картинок.

Слово “эмодзи” происходит от японских слов “картинка” и “символ”. Они во многом похожи на эмотиконы (смайлики), но, в отличие от смайлов, эмодзи могут обозначать не только эмоции, но и предметы.

Считается, что создателем эмоджи является Сигетака (Шигетака) Курита – сотрудник одной из коммуникационных японских компаний. Он разработал систему эмоджи для пейджеров в начале 1990-х годов, а оттуда она уже перекочевала на мобильные телефоны и в компьютеры.

Изначально эмодзи были доступны только у себя на родине, но в 2011 году компания Apple включила набор эмодзи в операционную систему iOS, и они стали популярны по всему миру.

Всемирный день эмодзи отмечается 17 июля потому, что эта дата отображается на пиктограмме Календаря эмодзи для iOS. Координирует праздник веб-сайт Emojipedia — онлайн-энциклопедия, специализирующаяся на объяснении значений эмодзи.

У праздника даже есть собственный сайт, предлагающий присоединяться всех к празднованию дня, участвуя во флеш-мобах, используя социальные сети и любые возможности, предоставляемые интернетом.

Православные праздники 17 июля

Согласно церковному календарю, в этот день почитают память святого Андрея Боголюбского. Он был великим князем, который при жизни прославлял христианскую веру. Также он построил более 30 храмов и установил праздник Покрова Богородицы в православной церкви.

В этот день праздновали и Налил, за которого на полях произрастали озимые культуры. 17 июля часто шел дождь, но в отличие от других, в этот день очень желали осадков, чтобы урожай был обильным и богатым.

На Андрея Наливу люди обычно проводили обряды, которыми закликали дождь, а также косили траву. Еще в этот день готовили кашу с маслом и варили кисель из овсянки. Также этот день посвящали любимым людям.

Этот день принято проводить со своей второй половинкой. Ссориться нельзя, иначе святой Андрей может разлучить пару, если обоим плохо быть вместе. Самые счастливые сегодня именинники – те, кто носит имя Андрей. Они могут смело загадывать желание и просить помощи у своего покровителя.

Приметы на Андрея Налива: что нельзя делать

На Наливу овес до половины урос.

Каков Андрей Налива, таков и Калинник 11 августа.

Если на Андрея на деревьях листья желтеют – осень будет ранней.

Говорят, что на Андрея “овес до половины дорос”. Если овес растет плохо, то следует ожидать небогатого урожая.

Много ос – примета, которая означает, что зимой будет достаточно холодно.

Много ос – зимой будет достаточно холодно.

Если овес растет плохо, то стоит ожидать небогатого урожая.

Что нельзя делать:

Оставлять маленьких детей одних в помещении, даже в их собственной комнате. Наши предки были уверены, что темная сила напугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.

Ругаться и сквернословить – это может плохо отразиться на здоровье.

Совершать крупные покупки. Все приобретенное в этот день может быстро выйти из строя или разонравиться.

Отдавать в ремонт обувь, особенно если вам предстоит путешествие.

Нельзя генерировать плохие мысли.

Нельзя злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.

Нельзя быть печальным и лить слезы.

17 июля: этот день в истории

709 до н. э. — Первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.

1505 — После потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и стал монахом августинского монастыря в Эрфурте.

1754 — В Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил название на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки.

1775 — В США открыт первый в мире военный госпиталь.

1868 — японская столица перенесена из Киото в Токио.

1968 – В Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма “Битлз” “Желтая подводная лодка”.

1981 — В городе Канзас-сити, штат Миссури, в отеле Hyatt Regency обрушились две подвесные галереи, погибло 114 человек, ранено 216.

Именинники 17 июля

1849 — Олена Пчилка (наст. имя Ольга Петровна Косач), украинская писательница, публицист, этнограф, редактор, мать Леси Украинки.

1947 – принцесса Камилла, вторая супруга принца Чарльза, наследника британского престола.

1954 — Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии (с 2005).

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Богдан, Александра, Марк, Мария, Андрей, Ольга, Георгий, Анастасия, Алексей, Дмитрий, Татьяна, Николай, Федор, Михаил.