В среду, 17 июня, в мире отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Наши предки верили, что в сегодняшний день, Митрофана Навозника, стоит призывать дождь, чтобы был хороший урожай.

#Буквы собрал интересные факты о событиях этого дня.

17 июня в Греции празднуют день пар, а в Индонезии – День детей. Также стоит отметить, что сегодня в Исландии национальный праздник – День независимости или день провозглашения республики. В Киргизии сегодня День работников водного хозяйства, В Румынии – День национальной авиации, а в Латвии – День оккупации Латвийской Республики.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought)

Этот день отмечают ежегодно на протяжении более 25 лет. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115). Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого Дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель (резолюция 62/195 от 2007 года).

На сайте ООН указано, что свыше 70% природных экосистем было изменено человеком до состояния, далекого от естественного. К 2050 году этот показатель может достичь 90%.

Ежегодно Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой посвящен определенной теме. В разные годы ими были следующие слова: “Красота пустынь — проблема опустынивания”, “Опустынивание и изменение климата — единая глобальная проблема”, “Сохранение земельных и водных ресурсов = Защита нашего общего будущего”, “Улучшение качества жизни через повышение плодородия почвы”, “Не дайте засохнуть нашему будущему”, “Бесплатной еды не бывает. Инвестируйте в здоровье почв”, “Всеобъемлющее сотрудничество в целях предотвращения деградации земель”, “Продовольствие. Корма. Волокно” и подобные.

Православные праздники 17 июня

В народе в это день чествуют Митрофана Навозника. В этот день крестьяне удобряли землю и просили у неба дождей.

Согласно преданию, святой жил в 3-4 веках. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, но, поняв ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с двумя своими сыновьями, Пробом и Митрофаном, перебрался в Византию, где обучался закону Господню у епископа Тита, после смерти которого на епископский престол за свое усердие и благие дела был возведен Дометий, а затем — его сыновья — Проб и в 316 году — святой Митрофан.

Однажды в Византию прибыл император Константин Великий, который, увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, взял его с собой в Рим. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана, а в 325 году на I Вселенском Соборе он исходатайствовал у святых отцов для Митрофана титул Патриарха. Таким образом, святитель Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским. Он мирно умер в возрасте 117 лет.

Приметы на Митрофана Навозника

Несмотря на приставку “Навозник”, в народе не видели в этом ничего оскорбительного. Это объясняется тем, что к навозу крестьяне всегда относились с уважением — как к залогу будущего урожая.

На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: “Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки”; “Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет”. Отлынивать от такой работы было чревато: “Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять”.

Также, на Митрофана также окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: “Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья”.

В народе подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. “День тем силен, что вытягивает лен”, — приговаривали в народе. И добавляли: “Святой Митрофан рядит девок в сарафан”.

Если на Митрофана начался дождь, то идти ему еще 2-3 дня.

Душно во время восхода солнца – к ухудшению погоды.

Северо-западный ветер – к ненастью.

Восточный ветер сулит повальные болезни.

Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.

Цветы усиливают запах – дождь пойдет.

Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы на дорогу выползли – к осадкам.

Сон с 16 на 17 июня вещий. Начнет осуществляться он через девятнадцать дней. Особенно высока вероятность исполнения для именинников дня. Но помните, что рассказывать о том, что вам приснилось этой ночью, никому нельзя.

17 июня: этот день в истории

1579 — английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением (“Новый Альбион”).

1856 — в Филадельфии открылся первый съезд республиканской партии США.

1925 — в Женеве подписан Протокол о запрещении применения на войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств.

1939 — во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнили серийного убийцу Эжена Вейдмана).

1950 — чикагский хирург Ричард Лоулер (Richard Lawler) за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

1970 – Эдвин Лэнд (Edwin Herbert Land) запатентовал камеру Polaroid.

1972 — американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали электронные подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе “Уотергейт”, “Вашингтон”. Скандал, который разразился вслед за этим, положил конец политической карьере президента Ричарда Никсона.

Именинники 17 июня

1659 — Фаустино Бокки, итальянский художник.

1691 — Джованни Паоло Панини, итальянский художник и зодчий.

1818 — Шарль Гуно, французский композитор (“Фауст”), дирижер, педагог, органист.

1876 — Сергей Максимович, русский ученый и изобретатель в области цветного кино и фотографии.

1925 — Александр Шульгин, американский химик-фармаколог, разработчик психоактивных веществ.

1939 — Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер, директор и художественный руководитель киностудии TOR.

1952 – Иво Бобул, украинский певец, Народный артист Украины.

1980 — Винус Уильямс, американская теннисистка, многократная победительница турниров Большого шлема.

Поздравления с днем ангела в этот день принимают Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Зосима, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай, Северин, Силан.