17-летний Вольф Кукье из Скарсдейла, штат Нью-Йорк, на третий день практики в NASA открыл новую экзопланету с двумя звездами на расстоянии 1300 световых лет от Земли в созвездии Pictor.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Парень сделал это открытие еще летом прошлого года. Он просматривал орбитальный спутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (Tess) в прошлом году.

Так, во время изучения пересечения путей двух звезд, Вольф Кукье сфокусировался на системе TOI 1338, где и заметил что-то на орбите этих двух звезд.

Позже в NASA потратили несколько недель, проверяя его наблюдения, и в итоге пришли к выводу, что Кукье обнаружил планету в 6,9 раз больше Земли. Это 13-я планета такого рода, которая была когда-либо обнаружена.

“Примерно через три дня моей стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение. Но это оказалась планета. Планета блокировала свет от этих двух звезд, что привело к небольшому снижению количества света, которое достигло телескопа. Это то, что я заметил сначала”, – сказал подросток.

Это первая планета с кратной орбитой, открытая при помощи телескопа TESS. Ученые относят к ним экзопланеты, которые вращаются не вокруг одиночной звезды (как Земля вокруг Солнца), а вокруг двойной. В свою очередь, двойная звезда представляет собой систему из двух гравитационно связанных звезд, обращающихся вокруг общего центра масс по замкнутым орбитам.