Об этом сообщили в Федерации плавания Украины.
Бухов принял участие в соревнования EURO MEET 2020 в Люксембурге.
Украинец преодолел дистанцию в 50 метров баттерфляем за 23,14 секунды и финишировал вторым, но установил юниорский рекорд мира и Европы. Первое место с отрывом в 7 сотых секунды на этой дистанции занял украинец Андрей Говоров (23,07).
Новый юн. рекорд мира! 50м батт ,Влад Бухов, Андрей Хлопцов
Опубліковано Алёною Трояновською Пʼятниця, 24 січня 2020 р.
Как проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины, украинские спортсмены очень успешно выступили в первый день международного турнира по плаванию EURO MEET 2020 в Люксембурге, завоевав пять медалей.
Три из них “золотые”:
• Дарья Зевина – на дистанции 100 метров на спине;
• Михаил Романчук – на дистанции 1500 метров, вольный стиль. Он также установил рекорд соревнований (результат – 14:53,38);
• Андрей Говоров – 50 м баттерфляй.
Еще одна медаль – бронзовая в активе Игоря Трояновского (200 м баттерфляй).
- В ноябре прошлого года украинский пловец Михаил Романчук завоевал золото и установил рекорд на Кубке мира.