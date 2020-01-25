17-летний украинский пловец Владислав Бухов установил новый юниорский рекорд мира и Европы.

Об этом сообщили в Федерации плавания Украины.

Бухов принял участие в соревнования EURO MEET 2020 в Люксембурге.

Украинец преодолел дистанцию в 50 метров баттерфляем за 23,14 секунды и финишировал вторым, но установил юниорский рекорд мира и Европы. Первое место с отрывом в 7 сотых секунды на этой дистанции занял украинец Андрей Говоров (23,07).

Новый юн. рекорд мира! 50м батт ,Влад Бухов, Андрей Хлопцов Опубліковано Алёною Трояновською Пʼятниця, 24 січня 2020 р.

Как проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины, украинские спортсмены очень успешно выступили в первый день международного турнира по плаванию EURO MEET 2020 в Люксембурге, завоевав пять медалей.

Три из них “золотые”:

• Дарья Зевина – на дистанции 100 метров на спине;

• Михаил Романчук – на дистанции 1500 метров, вольный стиль. Он также установил рекорд соревнований (результат – 14:53,38);

• Андрей Говоров – 50 м баттерфляй.

Еще одна медаль – бронзовая в активе Игоря Трояновского (200 м баттерфляй).