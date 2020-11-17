Сегодня, 17 ноября, весь мир отмечает Международный день студента.

Об этом рассказывают #Буквы.

История праздника

28 октября 1939 молодежь вышла на площадь в Праге по случаю двадцать первой годовщины создания Чехословацкой Республики. Тогда подразделения СС тяжело ранили студента-медика Яна Оплетала. 11 ноября он скончался от полученных травм. Это привело к массовым акциях протеста.

15 ноября несколько тысяч человек, подавляющее большинство которых студенты, вышли на улицы, чтобы протестовать против оккупации.

А уже на следующий день, 16 ноября, Адольф Гитлер приказывает закрыть все чешские вузы “на три года”. Это привело к еще большим акциям протеста. Активных участников казнили в Заксенхаузене.

17 ноября нацисты арестовали и расстреляли лидеров Союза студентов в Чехословакии. Более 1000 студентов попали в концлагерь, который находился в Заксенхаузене.

После этого Гитлер пригрозил, что за подобные акции протеста он сравняет Прагу с землей.

В память об этих жестоких событиях ввели Международный день студента.

В Украине впервые начали отмечать этот праздник в 1999 году.

Стоит отметить, что современные студенты почти не знают “кровавую” историю возникновения праздника, а потому считают, что этот день – повод повеселиться.

Например, в Португалии молодежь собирается у королевского памятника и громко поет. Американские студенты празднуют этот день на домашних вечеринках или в клубах. В Германии студенты в этот день освобождаются от занятий.

Традиции

У студентов Киево-Могилянской академии 17 ноября принято мыть памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. По поверью – это поможет успешно сдать сессию.

Студенты университета им. Франко во Львове одевают памятник писателя перед вузом в специальную мантию.