Об этом рассказывают #Буквы.
История праздника
28 октября 1939 молодежь вышла на площадь в Праге по случаю двадцать первой годовщины создания Чехословацкой Республики. Тогда подразделения СС тяжело ранили студента-медика Яна Оплетала. 11 ноября он скончался от полученных травм. Это привело к массовым акциях протеста.
15 ноября несколько тысяч человек, подавляющее большинство которых студенты, вышли на улицы, чтобы протестовать против оккупации.
А уже на следующий день, 16 ноября, Адольф Гитлер приказывает закрыть все чешские вузы “на три года”. Это привело к еще большим акциям протеста. Активных участников казнили в Заксенхаузене.
17 ноября нацисты арестовали и расстреляли лидеров Союза студентов в Чехословакии. Более 1000 студентов попали в концлагерь, который находился в Заксенхаузене.
После этого Гитлер пригрозил, что за подобные акции протеста он сравняет Прагу с землей.
В память об этих жестоких событиях ввели Международный день студента.
В Украине впервые начали отмечать этот праздник в 1999 году.
Стоит отметить, что современные студенты почти не знают “кровавую” историю возникновения праздника, а потому считают, что этот день – повод повеселиться.
Например, в Португалии молодежь собирается у королевского памятника и громко поет. Американские студенты празднуют этот день на домашних вечеринках или в клубах. В Германии студенты в этот день освобождаются от занятий.
Традиции
У студентов Киево-Могилянской академии 17 ноября принято мыть памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. По поверью – это поможет успешно сдать сессию.
Студенты университета им. Франко во Львове одевают памятник писателя перед вузом в специальную мантию.