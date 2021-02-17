В этот день в мире отмечают День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа, День построения воздушных замков, Пепельная среда.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Польше – День кота, в США – День общественных наук, День чемпионата крабовых гонок, День кофе с молоком, День капусты, День моего пути, в Ирландии – День отказа от курения, во Вьетнаме – Праздник “Ароматной пагоды”.

Этот день в истории:

1795 – в Великобритании выкопали картофелину весом почти 8,5 кг.

1876 ​​- Джулиус Вольф из Истпорт (штат Мэн, США) изготовил первые консервы с сардинами.

1919 – Директория УНР обратилась за помощью в борьбе с большевиками к Антанте и США.

1938 – на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершено массовый расстрел заключенных Соловецкой тюрьмы (казнен почти 200 человек в течение суток).

1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов.

1962 – катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибло 314 человек.

1999 – ратификацию договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года.

2008 – Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 государств.

2015 – Генеральная прокуратура Украины отказала правительства Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

– Война на востоке Украины: в окруженном Дебальцево жестокие уличные бои. Часть города захвачена российско-террористическими войсками.

– Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признал участие войск РФ в конфликте.

Какой сегодня церковный праздник:

17 февраля правоставни христиане чтят память преподобного Николая, игумена Студийского, который жил он в 9 веке во времена византийского императора Льва Армянина. Император враждебно относился к христианам. Николая неоднократно арестовывали, подвергали пыткам, и он не отрекся от веры и проповедовал учение Христа.

Николай Студит получил дар исцелений.

Что нельзя делать:

Нельзя собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому Николаю.

Не стоит обрезать ногти, мыться и стричься – иначе будет беда.

Нельзя охотиться.

Приметы погоды:

еловые ветви сгибаются к земле – скоро будет вьюга;

лиственный лес чернеет – к оттепели.

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.