Если кто-то думал, что ограничения на период карантина станут препятствием для забегов с препятствиями (такая умышленная тавтология), то с этими безумными спортсменами так не работает. На каждый вызов организаторы проекта DYKA GONKA имеют, что сказать. Если обстоятельства не позволяют проводить забеги с препятствиями в традиционном формате, то в ход идут все нестандартные идеи.

Так DYKA GONKA прекрасно понимает, чего не хватает атлетам на карантине и предлагает всем желающим завершить забег с препятствиями фактически в домашних условиях в проекте DYKA GONKA online.

Как все происходит?

ЧТО: 5 км + 10 препятствий

ГДЕ: Забег проводится онлайн, каждый участник выполняет задание самостоятельно. Организатору необходимо предоставить скрин преодоления 5км + и видео прохождения 10 препятствий в домашних условиях.

КОГДА: 17 май 2020⠀⠀⠀⠀⠀

Чуть больше чем просто забег ⠀

Все финишеры, которые пробегут 5 км и преодолеют 10 препятствий получают по почте Дикую медаль. Какие препятствия ждут участников станет известно накануне забега.

Хорошего самочувствия выполнять только спортивные упражнения недостаточно, считают организаторы, поэтому на время подготовки делятся рекомендациями по пищевых правил и опытом тренеров в закрытой группе онлайн.

Душевный настрой, неотъемлемая часть мероприятий DYKA GONKA. Поэтому, каждый день организатор и вдохновитель проекта Руслан Клименко дает необычные задания для настроения участников.

Зарегистрироваться еще можно, бегите по ссылке: http://dyka-gonka.com.ua/online/

Для справки:

DYKA GONKA – забеги с препятствиями с искренним украинским сердцем для взрослых и детей.

DYKA GONKA объединяет три вида активности: бег, преодоление препятствий и борьбу с вызовами природы.

DYKA GONKA развивает в Украине забеги с препятствиями или OCR (Obstacle course racing) – вид спорта, который развивается наиболее динамично в мире. Люди ищут новых вызовов и способов отдыха.