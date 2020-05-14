Так DYKA GONKA прекрасно понимает, чего не хватает атлетам на карантине и предлагает всем желающим завершить забег с препятствиями фактически в домашних условиях в проекте DYKA GONKA online.
Как все происходит?
ЧТО: 5 км + 10 препятствий
ГДЕ: Забег проводится онлайн, каждый участник выполняет задание самостоятельно. Организатору необходимо предоставить скрин преодоления 5км + и видео прохождения 10 препятствий в домашних условиях.
КОГДА: 17 май 2020⠀⠀⠀⠀⠀
Чуть больше чем просто забег ⠀
- Все финишеры, которые пробегут 5 км и преодолеют 10 препятствий получают по почте Дикую медаль. Какие препятствия ждут участников станет известно накануне забега.
- Хорошего самочувствия выполнять только спортивные упражнения недостаточно, считают организаторы, поэтому на время подготовки делятся рекомендациями по пищевых правил и опытом тренеров в закрытой группе онлайн.
- Душевный настрой, неотъемлемая часть мероприятий DYKA GONKA. Поэтому, каждый день организатор и вдохновитель проекта Руслан Клименко дает необычные задания для настроения участников.
Зарегистрироваться еще можно, бегите по ссылке: http://dyka-gonka.com.ua/online/
Для справки:
DYKA GONKA – забеги с препятствиями с искренним украинским сердцем для взрослых и детей.
DYKA GONKA объединяет три вида активности: бег, преодоление препятствий и борьбу с вызовами природы.
DYKA GONKA развивает в Украине забеги с препятствиями или OCR (Obstacle course racing) – вид спорта, который развивается наиболее динамично в мире. Люди ищут новых вызовов и способов отдыха.