Событие о Workplace Wellness соберет опытных экспертов, которые расскажут о формировании корпоративного благополучия. Спикеры представят универсальные практики, помогающие развивать творческий потенциал сотрудников и улучшать бизнес-показатели.
Программа конференции включит в себя интерактивные лекции и практические упражнения.
Кому полезно посетить мероприятие?
Ивент будет интересен бизнесменам, которые хотят создать в своей компании высокопроизводительную команду. Руководители предприятий смогут узнать, как правильно управлять персоналом и достигать высоких результатов.
HR-менеджеры получат знания об актуальных трендах в области развития компаний. Бизнес-тренеры, психологи, коучи и другие заинтересованные специалисты узнают, как улучшить психологический климат в коллективе.
Конференция будет полезна всем, кто стремится к карьерному росту, а также хочет понять, как управлять людьми и успешно реализовывать проекты разного масштаба.
О чем расскажут на ивенте?
Программа мероприятия будет состоять из трех блоков.
- Финансовое и социальное благополучие сотрудников. Спикеры расскажут о влиянии оплаты труда на продуктивность персонала и объяснят, почему важно правильно выстраивать межличностные отношения в коллективе.
- Психологическое здоровье персонала. Эксперты разберут, как снизить уровень стресса на рабочем месте.
- Физическое благополучие. В докладах речь пойдет о сохранении здоровья работников и важности раскрытия их личных ресурсов.
Темы конференции
В рамках мероприятия спикеры рассмотрят следующие темы:
- Как правильно ставить задачи и делегировать полномочия.
- Налаживание и поддержание здоровой коммуникации между сотрудниками.
- Особенности корпоративного обучения персонала.
- Эффективные способы снижения стресса, предупреждение профессионального выгорания и борьба с усталостью на рабочем месте.
- Как создать в офисе атмосферу, благоприятную для продуктивной работы.
- Меры по улучшению здоровья сотрудников и медицинская страховка.
- Корпоративный спорт как инструмент для управления мотивацией работников.
Организатор ивента
W2 conference Kyiv 2020 проводит международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации мероприятий, посвященных инновациям.
Покупайте билет на конференцию о Workplace Wellness и узнайте, как стать более продуктивным и улучшить экономические показатели бизнеса.
Подробности и регистрация – на сайте kyiv.w2conf.events.