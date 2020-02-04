17 марта компания Smile-Expo проведет w2 conference Kyiv 2020. Это мероприятие будет посвящено сохранению здоровья на рабочем месте.

Событие о Workplace Wellness соберет опытных экспертов, которые расскажут о формировании корпоративного благополучия. Спикеры представят универсальные практики, помогающие развивать творческий потенциал сотрудников и улучшать бизнес-показатели.

Программа конференции включит в себя интерактивные лекции и практические упражнения.

Кому полезно посетить мероприятие?

Ивент будет интересен бизнесменам, которые хотят создать в своей компании высокопроизводительную команду. Руководители предприятий смогут узнать, как правильно управлять персоналом и достигать высоких результатов.

HR-менеджеры получат знания об актуальных трендах в области развития компаний. Бизнес-тренеры, психологи, коучи и другие заинтересованные специалисты узнают, как улучшить психологический климат в коллективе.

Конференция будет полезна всем, кто стремится к карьерному росту, а также хочет понять, как управлять людьми и успешно реализовывать проекты разного масштаба.

О чем расскажут на ивенте?

Программа мероприятия будет состоять из трех блоков.

Финансовое и социальное благополучие сотрудников. Спикеры расскажут о влиянии оплаты труда на продуктивность персонала и объяснят, почему важно правильно выстраивать межличностные отношения в коллективе. Психологическое здоровье персонала. Эксперты разберут, как снизить уровень стресса на рабочем месте. Физическое благополучие. В докладах речь пойдет о сохранении здоровья работников и важности раскрытия их личных ресурсов.

Темы конференции

В рамках мероприятия спикеры рассмотрят следующие темы:

Как правильно ставить задачи и делегировать полномочия.

Налаживание и поддержание здоровой коммуникации между сотрудниками.

Особенности корпоративного обучения персонала.

Эффективные способы снижения стресса, предупреждение профессионального выгорания и борьба с усталостью на рабочем месте.

Как создать в офисе атмосферу, благоприятную для продуктивной работы.

Меры по улучшению здоровья сотрудников и медицинская страховка.

Корпоративный спорт как инструмент для управления мотивацией работников.

Организатор ивента

W2 conference Kyiv 2020 проводит международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации мероприятий, посвященных инновациям.

Покупайте билет на конференцию о Workplace Wellness и узнайте, как стать более продуктивным и улучшить экономические показатели бизнеса.

Подробности и регистрация – на сайте kyiv.w2conf.events.