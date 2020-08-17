Сегодня, 17 августа, отмечают Международный день черного кота. А еще мир отмечает День лысых ежиков и День улиток.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории

1245 – в битве при галицкого города Ярослава Даниил Романович разгромил венгерское войско и покончил с боярским сопротивлением в Галицко-Волынском княжестве.

1502 – Христофор Колумб объявил Гондурас испанской территорией.

1771 – британский химик Джозеф Пристли установил, что растения выделяют кислород.

1908 – вышел на экраны первый анимационный фильм “Фантасмагория” (Fantasmagorie) французского художника-карикатуриста Эмиля Коля.

1914 – во Львове создан легион “Украинских Сечевых Стрельцов”.

1916 – Королевство Румыния присоединилась к Антанте во время Первой мировой войны.

1933 – прошли испытания первой советской ракеты на жидком топливе.

1940 – Адольф Гитлер провозглашает полную блокаду Великобритании.

1945 – Индонезия провозгласила независимость от Нидерландов.

1946 – начало гражданской войны в Королевстве Греция.

1960 – Габон провозглашает независимость от Франции.

1962 – первый убитый за попытку пересечения Берлинской стены. Пограничники Восточной Германии убили 18-летнего Питера Фетчара.

1982 – Royal Philips Electronics (PHG) создало первый компакт диск.

1991 – вышел видеоклип Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit.

2011 – околоземную орбиту вывели украинский спутник “Сич-2”.

Что не рекомендуется делать 17 августа

Брать в долг деньги, иначе финансовые трудности будут еще долгое время.

Продавать свои личные вещи.

Какой сегодня церковный праздник

По церковному календарю 17 августа верующие чтят святую Евдокию. В этот день не следует что-либо планировать, ведь это не сбудется. Не желательно в этот день ссориться, ведь до конца лета не помиритесь.

17 августа именины отмечают: Константин, Антон, Денис, Евдокия, Максимилиан.