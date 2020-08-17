Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории
1245 – в битве при галицкого города Ярослава Даниил Романович разгромил венгерское войско и покончил с боярским сопротивлением в Галицко-Волынском княжестве.
1502 – Христофор Колумб объявил Гондурас испанской территорией.
1771 – британский химик Джозеф Пристли установил, что растения выделяют кислород.
1908 – вышел на экраны первый анимационный фильм “Фантасмагория” (Fantasmagorie) французского художника-карикатуриста Эмиля Коля.
1914 – во Львове создан легион “Украинских Сечевых Стрельцов”.
1916 – Королевство Румыния присоединилась к Антанте во время Первой мировой войны.
1933 – прошли испытания первой советской ракеты на жидком топливе.
1940 – Адольф Гитлер провозглашает полную блокаду Великобритании.
1945 – Индонезия провозгласила независимость от Нидерландов.
1946 – начало гражданской войны в Королевстве Греция.
1960 – Габон провозглашает независимость от Франции.
1962 – первый убитый за попытку пересечения Берлинской стены. Пограничники Восточной Германии убили 18-летнего Питера Фетчара.
1982 – Royal Philips Electronics (PHG) создало первый компакт диск.
1991 – вышел видеоклип Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit.
2011 – околоземную орбиту вывели украинский спутник “Сич-2”.
Что не рекомендуется делать 17 августа
- Брать в долг деньги, иначе финансовые трудности будут еще долгое время.
- Продавать свои личные вещи.
Какой сегодня церковный праздник
По церковному календарю 17 августа верующие чтят святую Евдокию. В этот день не следует что-либо планировать, ведь это не сбудется. Не желательно в этот день ссориться, ведь до конца лета не помиритесь.
17 августа именины отмечают: Константин, Антон, Денис, Евдокия, Максимилиан.