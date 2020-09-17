Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День работников леса, День спасателя, Всенародный День Отца.

Сегодня в США – День запеченного в тесте яблоки, День папайи, День сэндвича “Монте-Кристо”, День Конституции и Гражданства, День игры шаффлборд, в Чили – День Хуаси, в Гондурасе – День учителя, в Индии – день освобождения Маратвады, в Испании – день Мелильи, в Анголе – день национальных героев, в Тонга – день рождения кронпринца, в Австралии – день австралийского гражданства.

Памятные даты 17 сентября

1598 – голландские моряки открыли Маврикий.

1665 – в Англии началась “Большая эпидемия чумы”.

1678 – по Нивегенскому договору Франция и Испания вернули друг другу ранее завоеванные территории.

1787 – Конституционный конвент в Филадельфии принял новую Конституцию США. С союза отдельных независимых штатов США превратились в федеративное государство.

1809 – заключен Фридрихсгамский мир между Россией и Швецией, по условиям которого Финляндия отошла в состав России на правах автономии.

1924 – в Женеве открылась первая в мире частную международную школу, в которой в то время обучалось 8 человек.

1939 – СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне Германии, советская Красная армия вторглась на территорию Польши, аннексирована Восточную Галичину, Волынь, Западное Подолье и Западную Белоруссию.

1944 – союзники начали Голландский воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории.

1989 – в Черновцах стартовал Республиканский фестиваль украинской песни “Червона рута”.

1991 – создано Кабинет Министров Украины. До 23 октября должность занимал Виталий Масол, как председатель Совета министров УССР. Первым премьер-министром Украины стал Витольд Фокин (от 23 октября).

Какой церковный праздник

Православная церковь чтит память иконы Божией Матери, которая известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя давать в долг и не подавайте милостыню – нищета могут перейти на вас.

Нельзя ходить в людные места, в гости и сами не принимайте гостей.

Не ссорьтесь, не ревнуйте, не обижайтесь и не выясняйте отношения с любимым человеком – расстанетесь.

Приметы на 17 сентября

На лугу много шелухи – зима будет очень холодной;

большой урожай рябины – к морозам зимой.

17 сентября именины у Моисея, Феодора, Юлиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана и Григория.