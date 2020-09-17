Сегодня в США – День запеченного в тесте яблоки, День папайи, День сэндвича “Монте-Кристо”, День Конституции и Гражданства, День игры шаффлборд, в Чили – День Хуаси, в Гондурасе – День учителя, в Индии – день освобождения Маратвады, в Испании – день Мелильи, в Анголе – день национальных героев, в Тонга – день рождения кронпринца, в Австралии – день австралийского гражданства.
Памятные даты 17 сентября
1598 – голландские моряки открыли Маврикий.
1665 – в Англии началась “Большая эпидемия чумы”.
1678 – по Нивегенскому договору Франция и Испания вернули друг другу ранее завоеванные территории.
1787 – Конституционный конвент в Филадельфии принял новую Конституцию США. С союза отдельных независимых штатов США превратились в федеративное государство.
1809 – заключен Фридрихсгамский мир между Россией и Швецией, по условиям которого Финляндия отошла в состав России на правах автономии.
1924 – в Женеве открылась первая в мире частную международную школу, в которой в то время обучалось 8 человек.
1939 – СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне Германии, советская Красная армия вторглась на территорию Польши, аннексирована Восточную Галичину, Волынь, Западное Подолье и Западную Белоруссию.
1944 – союзники начали Голландский воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории.
1989 – в Черновцах стартовал Республиканский фестиваль украинской песни “Червона рута”.
1991 – создано Кабинет Министров Украины. До 23 октября должность занимал Виталий Масол, как председатель Совета министров УССР. Первым премьер-министром Украины стал Витольд Фокин (от 23 октября).
Какой церковный праздник
Православная церковь чтит память иконы Божией Матери, которая известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя давать в долг и не подавайте милостыню – нищета могут перейти на вас.
Нельзя ходить в людные места, в гости и сами не принимайте гостей.
Не ссорьтесь, не ревнуйте, не обижайтесь и не выясняйте отношения с любимым человеком – расстанетесь.
Приметы на 17 сентября
На лугу много шелухи – зима будет очень холодной;
большой урожай рябины – к морозам зимой.
17 сентября именины у Моисея, Феодора, Юлиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана и Григория.