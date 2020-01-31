18 авиакомпаний из 20 заявленных уже приостановили полеты в Китай в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

С 28 января полеты в Китай приостановила канадская авиакомпания Air Canada.

С 30 января по 9 февраля в Китай не будут летать отдельные рейсы авиакомпании Air France.

С 31 января по 14 февраля компания Air India отменила рейс Мумбаи-Дели-Шанхай.

Все полеты в Китай с 28 января приостановил южнокорейский бюджетный авиаперевозчик Air Seoul.

Государственная авиакомпания Танзании Air Tanzania приняла решение отложить первые запланированные чартерные полеты в Китай.

С 9 февраля по 27 марта авиасообщение с Китаем приостановит крупнейший американский перевозчик American Airlines. Это коснется рейсов из Лос-Анджелеса в Пекин и Шанхай.

Американская авиакомпания United Airlines из Чикаго осуществит вторую фазу отмены рейсов между своими центральными городами в Соединенных Штатах и Пекином, Гонконгом и Шанхаем, что приведет к отмене 332 дополнительных рейсов до 28 марта.

Авиакомпания США Delta Air Lines сокращает количество рейсов в Китай до 21 в неделю с 42, начиная с 6 февраля по 30 апреля.

Американская компания по логистике и экспресс-доставке United Parcel Service, отменила уже 22 рейса в китайский Ухань.

Авиакомпания из Гонконга Cathay Pacific с 30 января до конца марта постепенно уменьшит пропускную способность материкового Китая и обратно на 50% и более.

Авиакомпания Египта EgyptAir с 1 февраля приостановит все полеты в Китай и из Китая.

Финская авиакомпания Finnair приостановит рейсы в Нанкин и Пекин до конца марта, после того как Китай приостановит международные групповые поездки из страны.

Индонезийская авиакомпания Lion Air Group с февраля приостановит все полеты в Китай. Пока что авиакомпания приостановила только шесть рейсов из отдельных городов. Остальные рейсы будут приостановлены в феврале.

В Германии авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты авиакомпании Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines в Китай и из Китая до 9 февраля. При этом, авиакомпания будет летать в Гонконг, но прекратит принимать заказы на рейсы в континентальный Китай до конца февраля.

Скандинавская авиакомпания SAS приостановит все рейсы в Шанхай и Пекин и обратно на период с 31 января до 9 февраля.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует снизить частоту регулярных рейсов в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Сиань в период с 5 по 29 февраля.

Британская авиакомпания Virgin Atlantic приняла решение со 2 февраля приостановить свою ежедневную работу в Шанхае на две недели.

После 4 февраля украинские авиакомпании прекратят прямое сообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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