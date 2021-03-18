Сегодня, 18 марта, в мире отмечают День "Извини своих родителей", Всемирный день вторичной переработки.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

37 – после смерти Тиберия императором Рима стал Калигула.

1241 – в битве под Хмельником (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы.

1325 – основан Теночтитлан, который впоследствии стал столицей ацтекской империи.

1662 – в Париже начал курсировать первый общественный транспорт – карета на восемь мест.

1839 – китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

1869 – на заседании Русского химического общества Н. Меншуткиным от имени Д. Менделеева сделано сообщение об открытии Менделееввим соотношение между свойствами элементов и их атомным весом.

1892 – Лорд Стэнли Престон решил основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли).

1899 – американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.

1913 – во Львове создано военное общество “Сечевые стрельцы”.

1913 – в Салониках убиты короля Греции Георга I.

1917 – арестован последнего русского царя Николая II.

1940 – на встрече в Бреннере Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР.

1946 – в Вашингтоне свою работу начал Всемирный банк.

1962 – заключены Эвианские соглашения, по которым Алжир обретает независимость от Франции и заканчивается колониальная война.

1965 – Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом “Восток-2”, он совершил первый в истории выход человека в открытый космос.

1992 – “Майкрософт” представляет операционную систему Windows 3.1.

2014 – Присоединение Крыма к России. В Украине из-за агрессии РФ объявлена ​​первая волна частичной мобилизации.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит святого Конона Мандонського, которого в народе считают покровителем урожая.

Приметы погоды:

день теплый – таким будет и лето;

ясная погода – града летом не будет.

Именины: Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марк и Федор.