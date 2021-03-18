Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
37 – после смерти Тиберия императором Рима стал Калигула.
1241 – в битве под Хмельником (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы.
1325 – основан Теночтитлан, который впоследствии стал столицей ацтекской империи.
1662 – в Париже начал курсировать первый общественный транспорт – карета на восемь мест.
1839 – китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.
1869 – на заседании Русского химического общества Н. Меншуткиным от имени Д. Менделеева сделано сообщение об открытии Менделееввим соотношение между свойствами элементов и их атомным весом.
1892 – Лорд Стэнли Престон решил основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли).
1899 – американский астроном Пикеринг открыл Фебу, спутник Сатурна.
1913 – во Львове создано военное общество “Сечевые стрельцы”.
1913 – в Салониках убиты короля Греции Георга I.
1917 – арестован последнего русского царя Николая II.
1940 – на встрече в Бреннере Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР.
1946 – в Вашингтоне свою работу начал Всемирный банк.
1962 – заключены Эвианские соглашения, по которым Алжир обретает независимость от Франции и заканчивается колониальная война.
1965 – Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом “Восток-2”, он совершил первый в истории выход человека в открытый космос.
1992 – “Майкрософт” представляет операционную систему Windows 3.1.
2014 – Присоединение Крыма к России. В Украине из-за агрессии РФ объявлена первая волна частичной мобилизации.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь чтит святого Конона Мандонського, которого в народе считают покровителем урожая.
Приметы погоды:
день теплый – таким будет и лето;
ясная погода – града летом не будет.
Именины: Андрей, Константин, Кирилл, Конон, Раиса, Юрий, Иван, Марк и Федор.