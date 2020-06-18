В четверг, 18 июня, в мире отмечают День пикника и День паники. Наши предки верили, что от хорошей погоды в этот день может зависеть богатый урожай зерна.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

18 июня в Египте отмечают День эвакуации, на Сейшельских островах День Конституции, а в Азербайджане – День прав человека.

День устойчивой гастрономии (Sustainable Gastronomy Day)

Это кулинарный праздник мирового значения. Он был учрежден в 2016 году под эгидой ООН.

В 2017 году его отпраздновали впервые.

В ООН отмечали, что гастрономия – важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира. Цель праздника – сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания людей, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия.

В этот День ООН предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным организациям, а также представителям гражданского общества, включая неправительственные организации и отдельных лиц, активно отмечать День устойчивой гастрономии в соответствии с национальными приоритетами.

Международный день пикника (International Picnic Day)

Термин “пикник” происходит из Франции. Словом piquer обозначали действие, типа “быстрого перекуса”, а часть nique обозначала нечто малозначимое. Поэтому первые пикники были чем-то вроде “коллективных перекусов” на природе.

Первыми пикники массово устраивали французы. Затем их примеру последовали англичане.

Впервые пикник мог состояться в 14 веке. Тогда французский граф Гастон III Феб написал “Книгу об охоте”, изложив все тонкости приема пищи на природе.

В современном понимании термин “пикник” употребляется с 1740 г. и означает “перекусить на природе”.

Мода на клетчатые покрывала и корзинки на пикнике пришла к нам не из Франции, а из Англии. Таким перекусом принято было завершать охоты. В корзинках для пикника были сыры, вяленое мясо, фрукты, сливовый пудинг, вино.

На постсоветском пространстве пикники любил российский писатель Антон Чехов.

Международный день паники (International Panic Day)

В отличие от предыдущего, у этого дня нет официального статуса.

Его начали отмечать в США. Там об опасности паники принято говорить 9 марта. Затем он распространился по всему миру и было принято решение 18 июня говорить об опасности паники повсеместно.

Для тех, кто страдают от панических атак и страхов Международный день паники – это своего рода психологический тренинг, который предлагается каждому, кто испытывает чувство усталости от жесткого самоконтроля над собственными фобиями.

Православные праздники 18 июня

18 июня христиане отмечают Дорофеев день. Эта дата названа так в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3 – 4 веке. Он был епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли “воробьиные”.

В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.

Приметы на Дорофея: что нельзя делать

Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.

Ветер дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.

Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: “Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись”. Согласно поверьям, эти действия позволяли получить урожай от следующих посадок.

Если выполоть весь бурьян в этот день – он больше не появится.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя собирать сон-траву просто так.

Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.

18 июня: этот день в истории

1583 — первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

1840 — 25-летняя жена Джузеппе Верди Маргерита Барецци (Margherita Barezzi) умерла от энцефалита. Величайшая трагедия в жизни знаменитого впоследствии композитора была усугублена смертью их двоих детей в предыдущие полтора года.

1873 — американская суфражистка Сьюзен Энтони была оштрафована на 100 долларов за попытку проголосовать на президентских выборах в США в 1872 году. Как истинный борец, штрафа она так и не заплатила.

1903 — в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три месяца финишировали в Нью-Йорке.

1934 — в Англии правительство призвало граждан пользоваться пешеходными переходами при пересечении дороги.

Именинники 18 июня

1511 — Бартоломео Амманати, флорентийский скульптор и архитектор, выдающийся мастер эпохи маньеризма.

1942 – Пол Маккартни, британский певец, музыкант, композитор, участник групп The Beatles.

1949 – Лех Качиньский, 8-й Президент Польши (2005—2010).

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Апполон, Арий, Василиса, Виктор, Галина, Дорофей, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор.