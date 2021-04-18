Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць, а також День газетного оглядача та Міжнародний день радіоаматора.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День пам’яток історії та культури, День заснування Товариства Червоного Хреста.

Цей день в історії:

1187 — перша згадка України, — в Київському літописі у зв’язку із смертю переяславського князя Володимира Глібовича.

1506 — початок будівництва Собору святого Петра в Римі.

1521 — Мартін Лютер став перед судом Вормського Рейхстагу.

1648 — Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.

1846 — американець Роял Ерл Гаус запатентував телеграфний апарат.

1865 — у Росії скасована цензура.

1902 — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

1909 — Ватикан канонізував Жанну д’Арк.

1934 — американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас.

1936 — відкрилася перша виставка архітектури Радянської України.

1942 — американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.

1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошена Республіка Ірландія.

1956 — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

1968 — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправить його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він буде знову споруджений.

1995 — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.

2008 — групі дослідників з університету Манчестера (англ. University of Manchester) на чолі з Костянтином Новосьоловим вдалось створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 18 квітня вшановує пам’ять Феодула Солунського і преподобної Феодори Солунської.

Прикмети погоди:

птахи не співають – до негоди;

ще лежить сніг – пора братися за польові роботи.

В цей день іменини відзначають Олексій, Георгій, Єгор, Марк, Микола, Платон, Семен.