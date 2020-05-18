Сегодня, 18 мая, в мире отмечают День Розовой Пантеры, Международный день музеев, День памяти жертв депортации крымских татар и Всемирный день скандинавской ходьбы.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине сегодня отмечают День резервиста, в США – День сырного суфле, День без грязной посуды, в Канаде – День Виктории, в Туркменистане – День возрождения и единства, на Гаити – День флага.

В этот день в истории:

В 1830 году в США началось промышленное производство газонокосилок.

В 1888 году в США продемонстрировали первую грампластинку.

В 1923 году французский инженер Антуан Барнай запатентовал телефон с диском.

В 1927 году американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ступней кинозвезд.

В 1951 году штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на Манхэттен.

В 1954 году вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

В 1961 году в Украине появилась литературная премия имени Тараса Шевченко.

В 1990 году во Франции электропоезд TGV Atlantique установил рекорд скорости поездов – 515,3 км/ч.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

Православная церковь чтит память великой мученицы Ирины Македонской. В народе день назвали Арина Рассадница. Сегодня хозяйки смело могу сажать рассаду в открытый грунт.

Что нельзя сегодня делать:

Нельзя, чтобы кто-то видел, как вы садите рассаду – это следует делать рано утром.

Нельзя мужчинам браться за это дело, иначе растения не дадут плодов и даже не зацветут.

Нельзя есть хлеб во время посадки, потому что птицы выклюют все растения.

В этот день нельзя никому ничего давать.

Нельзя стричь волосы.

Приметы на 18 мая:

Птицы перестали петь – к грозе и дождю;

Непогода – будет хороший урожай хлеба;

Гуси купаются в воде – к потеплению, если сидят в сухом месте – к холодам;

В полях много хвоща – соберете богатый урожай овса.

18 мая именины у Ирины, Якова и Адриана.